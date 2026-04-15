El color rosa es uno de los más utilizados en el mundo de la manicura, ya que tiene varios puntos a favor, como lo son que es un tono atemporal, por lo que puede ser utilizado en cualquier estación del año, le va bien a todo tipo de piel y te hace ver aesthetic para cualquier evento, como lo son estos 4 diseños de uñas efecto ojo de gato. En cambio, si lo que buscas es otro modelo, estas 9 ideas en rojo son para ti.

De acuerdo con un artículo del portal Manicurist Paris, los tonos rosas que se recomiendan usar en esta primavera son los pasteles y nude. Mientras que para verano, colores que se inspiran en los atardeceres, como lo son los vivos, coral o chicle. Decoración de uñas: las 3 últimas y hermosas tendencias para abril de 2026.

Los 4 diseños de uñas efecto ojo de gato color rosa

1. Nude: Estos tonos, que en este caso es rosa claro, le quedan bien a todo tipo de piel, por lo que es una gran opción, y qué mejor manera que realzar el diseño con este acabado elegante que puedes llevar a cualquier evento.

4 diseños de uñas ojo de gato color rosa que se ven aesthetic para cualquier evento|Pinterest

2. Cora: Este tipo de color rosa es ideal para llevar durante la estación de verano, al ser un tono vivo y que puedes usar en eventos especiales en la playa, ya que resaltará tu bronceado.

4 diseños de uñas ojo de gato color rosa que se ven aesthetic para cualquier evento|Pinterest

3. Pastel: Estos colores son tendencia en esta primavera 2026, por lo que puedes elegirlo con el efecto ojo de gato.

4 diseños de uñas ojo de gato color rosa que se ven aesthetic para cualquier evento|Pinterest

4. Polka dots: Este diseño tiene 2 grandes acabados, pues además de tener el efecto ojo de gato, le puedes agregar puntos o lunares para realzar el modelo de uñas.

4 diseños de uñas ojo de gato color rosa que se ven aesthetic para cualquier evento|Pinterest

Así se hace el efecto ojo de gato

Las uñas efecto ojo de gato en color rosa las puedes hacer tú misma, sin la necesidad de ir al salón de belleza o con una especialista, solo siguiendo estos puntos:

