Por qué mezclar cola de caballo y piña para preparar la infusión más efectiva contra la retención de líquidos

La retención de líquidos es un aumento en el volumen del líquido intersticial, es decir, una acumulación excesiva de líquidos en los tejidos, de acuerdo con un informe difundido por la Fundación Española del Corazón. Sus expertos afirman que las causas son variadas, entre ellas, problemas circulatorios, insuficiencia cardiaca congestiva, enfermedades renales o hepáticas.

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Al respecto, desde el Instituto Mayo Clinic recuerdan que los diuréticos son medicamentos que ayudan al cuerpo a eliminar el exceso de líquido. Además, remarcan que algunas personas afirman que ciertas plantas medicinales y suplementos alimentarios pueden actuar como diuréticos.

¿Diuréticos naturales?

Es en este último punto que Mayo Clinic precisa que, en teoría, los diuréticos naturales podrían ayudar a aliviar la retención de líquidos, ya que hacen que orines más. Sin embargo, sus expertos advierten que hay pocas investigaciones que demuestren que estas plantas medicinales o suplementos funcionen bien como diuréticos.

En este punto, desde este Instituto señalan que seguir una alimentación saludable, cortar el consumo de sal y hacer mucho ejercicio suelen ser las mejores formas de controlar el exceso de líquido antes que tomar plantas medicinales o suplementos.

Beneficios de la cola de caballo y piña

Si bien todas las recomendaciones que los especialistas de la salud hacen deben ser aceptadas ya que detrás de ellas hay estudios científicos, también es cierto que desde hace muchos años la medicina alternativa ha hecho lo suyo. En diferentes culturas, ciertas infusiones naturales son empleadas para prevenir y tratar afecciones y la retención de líquidos es una de ellas.

La infusión de cola de caballo y piña es una de las más empleadas ante la retención de líquidos. Esta combinación se ha convertido en uno de los remedios naturales más populares y eficientes ya que el primer ingrediente contiene altos niveles de sílice y potasio, por lo que estimula la producción de orina y la eliminación de toxinas a través de los riñones.

En cuanto a la piña, aporta una gran cantidad de agua y potasio, un mineral clave que contrarresta los niveles altos de sodio. Por lo tanto, al unirse a la cola de caballo, el efecto de arrastre de líquidos se multiplica.

Cómo prepara esta infusión