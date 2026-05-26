La infusión de manzanilla y anís estrellado que ayuda a prevenir gases e hinchazón

El cuerpo humano es muy complejo y cuidarlo es nuestra obligación. Todos sabemos que cualquier cambio que hagamos en nuestra alimentación tendrá su repercusión en nuestro organismo, ya sea de forma casi inmediata como también a largo plazo.

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Diversas situaciones pueden afectar a nuestro cuerpo y es por eso que la ciencia ha creado una gran cantidad de medicamentos que ayudan a aliviarlo. Además, hay que tener en cuenta que años atrás fue la medicina alternativa la que tomaba el protagonismo a través del uso de productos de la naturaleza para cuidarnos.

Hinchazón abdominal

Una de las situaciones más comunes que pueden presentarse es la hinchazón abdominal y es que eructar o expulsar gases en forma de flatulencias es natural y común. Sin embargo, desde el Instituto Mayo Clinic advierten que los eructos o las flatulencias en exceso, acompañados de distensión, hinchazón o dolor abdominal, a veces pueden interferir con las actividades diarias o causar vergüenza.

#Manzanilla #DigestiónLigera #EstómagoFeliz #menopasia ♬ Original Sound - Unknown @marielagarciatips Sabías que El anís estrellado y la manzanilla son la combinación perfecta para aliviar la inflamación estomacal, calmar los gases y mejorar tu digestión de forma natural? Descubre cómo esta infusión puede ayudarte a sentirte más ligera y con un estómago feliz. Receta: 1 taza de agua 1 estrella de anís 1 cdita de manzanilla Hervir, reposar 7 min, colar y listo 🍵 #AnísEstrellado

Aunque estos síntomas no suelen indicar una afección subyacente grave y, por lo general, se reducen con simples cambios en el estilo de vida, sus expertos remarcan que en algunos casos es posible que algo no vaya bien. Es por eso que se hace necesario averiguar cómo reducir o evitar los gases y los dolores que estos producen, así como cuándo es necesario consultar a un profesional de atención médica.

¿Cómo ayuda la manzanilla y el anís estrellado?

Volviendo a lo señalado al comienzo de esta nota, la medicina alternativa sentó las bases para muchos medicamentos gracias a las propiedades que la naturaleza ofrece a través de plantas, semillas y raíces. En torno a la hinchazón abdominal, una infusión es la más aconsejada y solo requiere de dos ingredientes.

Se trata del té de manzanilla y anís estrellado, una combinación que en muchas culturas es un clásico infalible y que la ciencia respalda, según fuentes consultadas con la Inteligencia Artificial (Gemini), porque funciona muy rápido para el alivio de la pesadez.

El dúo dinámico digestivo

Anís estrellado (El eliminador de gases): Su principal secreto es el anetol, un compuesto químico que le da su aroma característico. Actúa como un potente carminativo (ayuda a expulsar los gases acumulados) y antiespasmódico (relaja los músculos del intestino), lo que reduce los cólicos y esa molesta sensación de estar inflado como un globo.

Manzanilla (La calma para el estómago): Si el anís se encarga de los gases, la manzanilla se ocupa de la inflamación. Gracias a compuestos como el camazuleno y el alfa-bisabolol, reduce la irritación de las mucosas del estómago, mejora la digestión lenta y ayuda a calmar el estrés o la tensión nerviosa, que muchas veces impactan directamente en la panza.

Preparación