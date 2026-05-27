5 alternativas para cambiar el cabecero moderno por diseños vintage más elegantes

La cabecera suele ser lo primero que llama la atención al entrar a una recámara. Con el paso del tiempo, los materiales pueden dejar de verse actuales, el diseño puede perder atractivo o simplemente surge la necesidad de renovar por completo el ambiente. Y es justo ahí cuando aparece la gran pregunta: ¿qué hacer con esa cabecera que ya no encaja con el estilo de tu habitación?

Si quieres olvidarte de este problema, lo clásico y tradicional nunca pasa de moda. Tenemos las mejores opciones para ti si quieres apegarte a lo retro y al famoso estilo vintage.

Ideas para cambiar el cabecero por uno vintage

1. Cabecero capitoné

Un clásico refinado. El tapizado acolchado con botones profundos, en tu tono favorito aportará un aire completamente elegante.

|Pinterest

2. Cabecero francés

Con curvas delicadas, molduras suaves y pintura desgastada en beige, marfil o gris piedra. Tiene ese equilibrio perfecto entre romanticismo y sofisticación.

3. Puertas antiguas recicladas como respaldo

Un par de puertas restauradas con pátina natural y herrajes originales añaden dramatismo y una elegancia arquitectónica única.

4. Tapiz textil de inspiración clásica

Un gran tapiz con patrones florales, damascos o bordados antiguos sustituye el cabecero tradicional y aporta profundidad visual.

|Pinterest

5. Panel tallado en madera

Un diseño con relieves ornamentales y acabado envejecido crea un punto focal con carácter histórico, ideal para una habitación distinguida y con un estilo romántico.