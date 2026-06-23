OFICIAL: Abren votaciones en MasterChef 24/7 para que elijas que Cocinero irá directamente al Reto del Pin del Chef este lunes 22 de junio

Las cosas en MasterChef 24/7 cada vez se han puesto más intensas y es que la primera fase ha llegado a su fin y la exigencia irá creciendo en cada reto, por lo que cualquier cosa podría pasar.

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Esta sexta semana comenzará con todo, pues recuerda que los lunes se lleva a cabo el Reto del Pin del Chef, el beneficio que ciertamente termina teniendo un gran peso durante la jornada de este reality show que pone a prueba la destreza de los participantes día a día para definir quién será nombrado como “Maestro del Fuego”.

Se abren votaciones en MasterChef 24/7 hoy lunes 22 de junio

Este lunes 22 de junio se han abierto votaciones en MasterChef 24/7 para que puedas elegir a tu Cocinero favorito o favorita para que dispute el Reto Final del Pin del Chef este mismo día, por lo que te recomendamos hacerlo rápido.

El Reto final de este lunes del Pin del Chef nos dejará a un Cocinero o Cocinera que tomará algunas de las decisiones más importantes de la semana dentro del universo de MasterChef 24/7, por lo que será emocionante saber quién lo tendrá.

¿Cómo votar en MasterChef 24/7?

Votar en MasterChef 24/7 es muy rápido y sencillo, pues basta con entrar a la página oficial de Azteca UNO y dar clic en la sección de MasterChef 24/7, posteriormente encontrarás el apartado de VOTACIONES. Ahí deberás de elegir a tu participante favorito o favorita.

También puedes votar a través de la app oficial de Tv Azteca En Vivo, la cuál está disponible en la PlayStore y la AppStore, lo que lo hace compatible con celulares con sistema Android e iOS, con el fin de que puedas tenerla con cualquier dispositivo.

Por último, es importante que sepas que puedes conseguir votos extras en ambas maneras de votar, por lo que seguramente serán muy importantes esta noche.

