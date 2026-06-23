Jean Piaget, uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX, no solo contribuyó de manera importante en el autoconocimiento de la mente, sino que también dejó una frase que hoy en día sigue más vigente que nunca: "La inteligencia es lo que usas cuando no sabes qué hacer".

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¿Qué significa la frase de Jean Piaget sobre la condición humana?

El pensamiento de Jean Piaget destaca hoy en día al advertir que la inteligencia humana no consiste únicamente en acumular conocimiento, sino en la capacidad de adaptarse para poder resolver problemas y encontrar soluciones creativas, más aún cuando las circunstancias son inciertas o inesperadas.

Es importante tomar en cuenta que la frase de Jean Piaget sigue siendo especialmente relevante hoy en día, debido a que vivimos en un mundo de cambios tecnológicos, laborales y sociales que cambian a gran velocidad. Actualmente, existe una realidad basada en la incertidumbre, sobre información y desafíos inesperados, impulsada por el uso de herramientas que promueven que la inteligencia ya no se mida únicamente por lo que la persona sabe, sino por su manera de adaptarse, aprender y analizar situaciones.

Jean Piaget: Psicólogo suizo; sobre la condición humana: “La inteligencia es lo que usas cuando no sabes qué hacer”|Pesles.-biografiasde.com

La reflexión de Jean Piaget nos invita a reconocer que el verdadero valor del pensamiento humano surge precisamente en aquellos momentos de duda, en donde no solo basta con hacer una elección, sino tomar decisiones que te impulsen a innovar y avanzar frente a lo desconocido.

¿Quién fue Jean Piaget?

Jean Piaget (1896-1980) fue un biólogo y epistemólogo de origen suizo, el cual fue reconocido como el padre de la psicología evolutiva y de la epistemología genética, quien logró revolucionar la forma de entender el aprendizaje infantil al demostrar que los niños no piensan ni razonan igual que los adultos.