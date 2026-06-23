¡El reto por el Pin del Chef “inicia” antes! Los cocineros de MasterChef 24/7 preparan bizcochos y decoraciones de chocolate

Ha comenzado la sexta semana de MasterChef 24/7 y también una nueva etapa en el reality show, pues la exigencia subirá considerablemente; sin embargo, algunas cosas se mantienen iguales y como cada lunes, esta noche se definirá a un nuevo portador del Pin del Chef, quien tendrá que tomar difíciles decisiones, pero también podría contar con importantes ventajas.

Unas horas antes de que los cocineros comenzaran a prepararse para la gala de esta noche, los participantes recibieron un importante mensaje en la pantalla del anfiteatro y es que el reto por el poder del Pin del Chef comenzó antes de que ingresaran al foro de la cocina más poderosa de México.

El mensaje sentenció que los participantes tenían la encomienda de ir a la cocina oculta con el fin de preparar bizcochos y decoraciones de chocolate; sin embargo, el aspecto más importante era que "lo que consigan hacer podría marcar la diferencia entre ganar o perder esta noche" y que "cada detalle cuenta".

Sin pensarlo dos veces, los participantes se dirigieron a la cocina para comenzar lo más pronto posible con sus propuestas culinarias y es que tenían el tiempo en contra, ya que todavía tenían que alistarse para la propia gala.

Cabe señalar que Julio y Daniela no podrán competir por la codiciada insignia debido a que portan los mandiles negros otorgados por los Chefs en la gala de eliminación de ayer.

¿Cuál cocinero se impondrá esta noche y se convertirá en el nuevo portador del Pin del Chef?

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche conoceremos al nuevo portador del Pin del Chef, quien tendrá que tomar difíciles decisiones a lo largo de toda esta semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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