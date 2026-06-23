¿Pablo está soltero? Esto se sabe de su relación tras ser eliminado de MasterChef 24/7

La reciente eliminación de Pablo de MasterChef 24/7 no solo dejó un vacío entre los seguidores del reality, también volvió a poner sobre la mesa una de las preguntas que más ha generado conversación durante las últimas semanas: ¿sigue en una relación con Marianela o actualmente está soltero?

Lo primero que hay que dejar claro es que, hasta el momento, no existe ninguna declaración oficial por parte de Pablo ni de Marianela que confirme una ruptura. Por lo tanto, cualquier versión que circula en redes sociales se mantiene en el terreno de la especulación.

Aunque los rumores han tomado fuerza tras la salida del cocinero de la competencia, la realidad es que ninguno de los involucrados ha dado información que permita asegurar que su relación terminó.

¿Cómo comenzó la polémica entre Pablo y su novia?

La conversación comenzó a crecer dentro de la comunidad de MasterChef 24/7 debido a la cercanía que Pablo desarrolló con Daniela Parra durante su estancia en la competencia.

Masterchef 24/7 | Pablo recibe una visita inesperada que sacude

A lo largo de las transmisiones del 24/7, ambos mostraron una amistad muy cercana. Compartían momentos juntos, se apoyaban constantemente y se convirtieron en un importante respaldo emocional dentro del encierro. Esta conexión llamó la atención de los seguidores, quienes comenzaron a crear teorías y comentarios sobre una posible relación entre ellos.

Sin embargo, tanto Pablo como Daniela dejaron claro en varias ocasiones que entre ellos existía únicamente una amistad.

La situación tomó mayor relevancia cuando Marianela apareció durante una gala especial para sorprender a Pablo. Aunque el momento comenzó de manera emotiva, también dejó ver cierta incomodidad respecto a la cercanía entre los dos cocineros.

Durante esa conversación, Marianela expresó algunas inquietudes sobre la situación, mientras que Pablo reiteró que Daniela era únicamente una amiga. Incluso llegó a mencionar que no quería poner en riesgo su relación sentimental.

Aunque posteriormente todos intentaron aclarar la situación y mantener la cordialidad, muchos seguidores consideraron que ese momento marcó un antes y un después dentro de la convivencia.

¿Por qué se cree que Pablo podría estar soltero?

Tras la eliminación de Pablo, las especulaciones regresaron con fuerza a las redes sociales. Algunos seguidores comenzaron a preguntarse si la pareja logró superar la polémica vivida durante la competencia o si la relación terminó una vez concluida su participación.

Sin embargo, hasta este momento no existe evidencia que confirme una separación. De hecho, ambos continúan manteniendo fotografías juntos en sus redes sociales y ninguno ha realizado publicaciones o declaraciones que indiquen lo contrario.

Por ahora, todo apunta a que Pablo y Marianela siguen siendo pareja, al menos públicamente. La única certeza es que no existe una confirmación oficial de ruptura y cualquier información distinta deberá tomarse con cautela hasta que alguno de los dos decida hablar sobre el tema.