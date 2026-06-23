¿Cuál es el poder de esta semana para el nuevo portador del Pin del Chef?

La nueva etapa de MasterChef 24/7 traerá mucha más exigencia para los cocineros del reality show, por lo que los participantes desean más que nunca cualquier ventaja que puedan conseguir y esta noche, Claudia Lizaldi reveló una que podría cambiar el rumbo de la competencia.

El portador del Pin del Chef podrá imponer una caja de castigos

Parece apropiado que en el reto de las cajas misteriosas, Claudia Lizaldi anunciara al inicio del reto que el próximo portador del Pin del Chef tendrá una importante ventaja durante esta semana y es que le compartió a las cocineros y al público que sintonizaba la transmisión en vivo que "el poder que está en juego es uno de los más brutales de esta competencia".

La conductora sentenció que el ganador de esta noche podrá imponer una caja de castigos "a quien con acate su autoridad" y procedió a abrir las votaciones para que el público decida al participante que asegurará su lugar en el reto final de esta noche.

Cabe señalar que Julio y Daniela no podrán competir por la codiciada insignia debido a que portan los delantales negros otorgados por los paladares más exigentes de México en la gala de eliminación de ayer.

Los cocineros tuvieron que liberar los ingredientes con los que tendrían que cocinar de un bloque de hielo y tuvieron 45 minutos para preparar sus propuestas culinarias.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana será martes de beneficios y castigos y se definirán a los tres capitanes de la semana, los cuales estarán al frente de la próxima batalla por equipos de este miércoles; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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