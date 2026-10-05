Ni rojo ni blanco: este es el color con el que debes pintar las paredes de tu cocina para atraer la abundancia

Si buscas un color para pintar las paredes de la cocina y atraer la abundancia según el Feng Shui, una de las alternativas es el verde, especialmente en tonalidades suaves y naturales. Este color se relaciona con el elemento Madera, el crecimiento y la renovación, conceptos que algunas escuelas vinculan con la prosperidad.

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La cocina ocupa un lugar particular dentro de la vivienda porque es el espacio relacionado con la preparación de los alimentos, la nutrición y los recursos del hogar. Esta es la manera adecuada de aplicar el tono verde.

¿Por qué el verde se relaciona con la abundancia en el Feng Shui?

La especialista Terah Kathryn Collins, autora de The Western Guide to Feng Shui, explica el Feng Shui occidental a partir de la relación entre los espacios y los elementos que los componen. Dentro del sistema de los 5 elementos, el verde se asocia habitualmente con la Madera: vinculada con crecimiento, expansión y vitalidad.

Por esa razón, incorporar verde en una cocina puede utilizarse para atraer crecimiento. No es necesario pintar todas las paredes de un tono intenso: los oliva, salvia, musgo o los tonos inspirados en la naturaleza pueden resultar más fáciles de integrar en la decoración.

La especialista Kathryn Weber, creadora de Red Lotus Letter, también destaca la importancia de considerar los colores y elementos dentro del equilibrio general de cada espacio. Estas son algunas opciones para utilizar el verde en la cocina:



Verde salvia: aporta una apariencia suave y natural, especialmente adecuada para cocinas luminosas.

aporta una apariencia suave y natural, especialmente adecuada para cocinas luminosas. Verde oliva: puede combinarse con madera, piedra y tonos neutros.

puede combinarse con madera, piedra y tonos neutros. Verde musgo: ofrece una alternativa más profunda para una pared de acento.

ofrece una alternativa más profunda para una pared de acento. Verde claro: puede ayudar a conservar una sensación visual de amplitud en cocinas pequeñas.

¿Qué otros colores pueden complementar una cocina para atraer abundancia según el Feng Shui?

El verde no tiene por qué utilizarse solo. De acuerdo con los principios de equilibrio de los 5 elementos, puede combinarse con otros tonos que ayuden a construir una composición armoniosa.

El especialista Richard Webster, autor de diversos libros sobre Feng Shui, ha abordado la importancia de la distribución y el equilibrio de los elementos dentro de los ambientes. En una cocina, esto puede traducirse en evitar que un único color domine todo el espacio y buscar una combinación coherente.

Estas son algunas alternativas para complementar el tono verde:

