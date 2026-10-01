Decora tu comedor con estos colores en otoño; según el Feng Shui

Disciplinas como el Feng Shui tienen un trasfondo realmente importante y como sucede con muchas creencias o prácticas, cada quien las adapta a su forma. En el espacio digital se le entiende como un sistema de aspectos que permiten alinear energías dentro del hogar. Cada acomodo, elemento y aroma cuenta para mantener todo en orden en el lugar donde te desenvuelves. Por ello, estos son los colores que se recomienda usar en el comedor en este otoño de 2026.

Ventaneando | Programa completo 1 de octubre de 2026

¿Qué colores recomienda usar el Feng Shui para adornar el comedor en otoño?

Ahora, aunque esto parezca más un elemento de moda, hay toda una investigación detrás de lo que transmiten los colores en el día a día de las personas. Entonces, con el otoño completamente iniciado en este 2026, se indica que el Feng Shui recomienda estos 3 colores que están completamente en sintonía con la temporada y que además ayudarán con las vibras dentro del hogar.

Borgoña

Empezando con un color bastante intenso, se recomienda este tono rojizo para imponer una fuerza total en las telas o manteles que pongas en tu comedor durante esta temporada. Comunica elegancia y además combina con otros tonos usados en otoño. Y en el ámbito energético, el Feng Shui lo relaciona con el elemento de Fuego, lo cual significa que en ese espacio hay dinamismo, energía y vitalidad.

Verde olivo

Este color siempre destaca como el favorito de muchas personas en ámbitos como la moda. En esos espacios transmite la idea de naturaleza e incluso ilumina bastante bien, sin necesidad de luz artificial. Y en los aspectos de la disciplina milenaria, este tono de verde se asocia con el elemento de madera, situación que tiene una carga simbólica alrededor del equilibrio, renovación y crecimiento.

Marrón chocolate

Y buscando una esencia más cálida, los expertos en tendencias recomiendan el chocolate marrón, situación que puede producir un entorno más acogedor. Aquí incluso queda clara la relación con el elemento de Tierra, que produce sensaciones de arraigo, calma y estabilidad. Por ello, puedes probar usando servilleteros, manteles individuales, floreros y flores que recuerden este particular color típico de otoño.