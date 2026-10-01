Las 5 tendencias que están cambiando la decoración de las cocinas

Las cocinas se han convertido en uno de los espacios donde más se reflejan los cambios en la decoración del hogar. En 2026, los azulejos tradicionales pierden protagonismo frente a propuestas que buscan aportar mayor calidez, personalidad y continuidad visual a estos ambientes.

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Desde materiales naturales hasta nuevas combinaciones de colores y acabados, existen distintas alternativas para transformar las cocinas y darles un estilo actual. Estas tendencias permiten renovar sus paredes y superficies sin recurrir a los revestimientos de siempre.

¿Cómo mantener limpia la cocina?

Para mantener la cocina, es importante incorporar pequeñas tareas a la rutina diaria. Limpia la superficies después de cocinar, retira las migas y evita dejar platos acumulados. También conviene desinfectar las zonas de mayor contacto, como la encimera, el fregadero y los tiradores de los muebles, Revisa posteriormente la nevera y desecha los alimentos vencidos. Por último, barre o aspira el suelo con frecuencia y realiza una limpieza más profunda del armario, electrodomésticos y rincones difíciles de alcanzar.

¿Qué revestimientos son tendencia para las cocinas en 2026?

Las cocinas de 2026 apuestan por revestimientos que aportan continuidad visual, calidez y un estilo más natural. Los azulejos tradicionales pierden protagonismo frente a materiales y acabados que permiten crear superficies más uniformes y con menos juntas.

Microcemento y superficies de gran formato

El microcemento se presenta como una alternativa moderna por su acabado continuo y su capacidad para adaptarse a diferentes estilos. Las piezas de gran formato también ayudan a reducir la cantidad de juntas y generan una apariencia más limpia.

Madera, piedra y mármol

Los materiales inspirados en la naturaleza aportan textura y calidez. La madera puede utilizarse en diferentes superficies, mientra que la piedra y el mármol ofrecen una estética más sofisticada.

Estucos minerales y acabados tipo cal

Estos revestimientos permiten conseguir paredes con textura y un aspecto artesanal. Son una opción para quienes buscan ambientes menos uniformes y con mayor personalidad.

Tonos tierra y colores suaves

Los beige, terracota y otros tonos naturales ganan espacio porque crean una cocina cálida y visualmente equilibrada. Además promueven la tranquilidad y la reflexión.

Continuidad entre mesada y pared

Extender el mismo material de la mesada hacia la pared permite integrar ambas superficies y conseguir una cocina visualmente más amplia y armónica.