Los colores que más te favorecen según tu tono de piel

Para sacar tu máximo potencial, la colorimetría te ayuda a definir cuáles son los colores que más te favorecen, basándose en tres diferentes aspectos: el tono de tu piel, tu color de ojos y el de tu cabello.

La teoría más práctica y común con que aplicaremos esta ocasión es la de las cuatro estaciones, que nos dice que cada persona puede identificarse con tonos primavera, verano, otoño o invierno, ya que nos dividimos de acuerdo con nuestra temperatura fría o cálida y con la intensidad o contraste.

¿Qué colores te favorecen según tu tono de piel?

El primer paso antes de determinar la colorimetría es descubrir si tu piel es fría o cálida. Las pruebas de temperatura se dividen de la siguiente manera:

Venas: observa tus muñecas a la luz natural, si las venas se ven verdes significa que eres cálida. Pero si se ven azules o moradas, tu tonalidad es fría. Sol: cuando tu piel está expuesta a sus rayos puede reaccionar de diferentes maneras, si te bronceas fácilmente entonces eres cálida, pero si te pones roja tu tono es más frío. Joyas: si en tus accesorios predomina el plateado, lo más probable es que seas fría, pero si el dorado te luce, entonces eres cálida.

Para encontrar tu estación y los colores que favorecen tu tono de piel debes tomar en cuenta lo siguiente:

Invierno

Son pieles frías con alto contraste, cabello y ojos oscuros en pieles blancas o pieles muy oscuras con ojos profundos.

Colores: Tonos puros y vibrantes. Te queda bien el negro, blanco, azul marino, rojo cereza, fucsia y verde esmeralda.

Verano

Es un tono frío de contraste bajo, común en pieles claras con cabello rubio o castaño claro y ojos verdes o claros.

Colores: Tonos pastel o empolvados. Rosa claro, azul cielo, lavanda, gris azulado y verde menta.

Otoño

Piel cálida con contraste de medio a alto. Común en pieles doradas o con pecas, cabello cobrizo o castaño y ojos café o verde oliva.

Colores: tonos tierra, como el terracota, mostaza, verde oliva, café chocolate y naranja quemado.

Primavera

Piel cálida y con bajo contraste. Común en piel clara con matices dorados, cabello rubio o castaño y ojos brillantes de color miel o verde agua.

Colores: los alegres y luminosos, como coral, amarillo girasol, verde manzana, turquesa y melocotón.

