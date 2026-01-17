7 ideas de maquillaje natural para todo tipo de piel y verte hermosa en tu cita este 14 de febrero

Claro que hay maquillajes que le favorecen a todas las mujeres sin importar su tipo de piel, es por eso que te compartimos los mejores para que puedas recrearlos en tu rostro y lucir muy bella en tu cita del próximo 14 de febrero.

1.- Maquillaje en tonos naranja: Este maquillaje es muy natural y al mismo tiempo resalta todas las facciones del rostro. Destaca por tener una base suave de maquillaje y sombra en los párpados de color plateado y rosa. Los labios deben estar delineados con un tono café y añadir un poco de gloss. Es importante que se poner pestañas postizas para resaltar la mirada.

2.- Maquillaje en tonos nude: Este maquillaje consiste en resaltar los párpados con sombra naranja y café así como un poco de blanca en el lagrimal del ojo. Es importante agregar blush naranja y utilizar un tono de labial en color nude con los labios delineados en un tono más oscuro. Es importante delinear el ojo en la parte superior para añadir profundidad así como agregar suficiente rimel o bien, pestañas postizas.

3.- Maquillaje con iluminador: Definitivamente uno de los elementos que más hace que un maquillaje destaque es el iluminador ya que brinda un brillo hermoso en el rostro,es por eso que esta idea consiste en mantener una base del color natural de la piel, agregar sombras en los párpados en tonos blancos y café (muy bien difuminados) así como delinear los labios con un tono café y añadir un poco de brillo. Lo qué más debe resaltar en este maquillaje es el iluminador, el cuál tiene que ser rosa. Y listo, con esta idea ¡te verás espectacular!

4.- Maquillaje con sombra en el lagrimal: Esta idea de maquillaje es muy sencilla ya que todo debe mantenerse natural y solo tiene que resaltar la sombra blanca o plateada que se ponga sobre el lagrimal. El rubor deberá ser en un tono rosa y el color de labios en coral para hacer un contraste lindo. Se pueden añadir pestañas postizas para darle a los ojos una apariencia más grande.

5.- Maquillaje con sombras cafés: Esta idea consiste en mantener la base de la piel en un tono natural, párpados con sombras cafés muy brillosas o bien, doradas. Es importante que sobre los labios solo se coloque gloss natural y delineado café, esto hará que los protagonistas sean los ojos. El rubor puede ser en tonos naranjas o rosas. Es esencial utilizar pestañas postizas para que los ojos sobresalgan.

6.- Maquillaje natural: Esta idea, como su nombre lo dice, consiste en mantener el maquillaje muy natural. Se deberá poner un poco de sombra café sobre los párpados, rubor rosa e iluminador plateado sobre los pómulos y la nariz. Es importante que los labios tengan un tono natural como rosa claro y que las cejas esten peinadas. Este maquillaje luce sofisticado y es ideal para citas de día.

7.- Maquillaje con delineado de color: Esta idea es para aquellas que buscan salir de lo convencional pues lo que más resalta de este maquillaje es realizar un delineado de color rojo sobre el párpado. Es importante que el color se contraste con sombras plateadas y que el rubor y color de labios se mantenga en un tono natural como el coral para que los ojos sean los protagonistas. Es importante agregar pestañas postizas para abrir más la mirada.

Y listo, con cualquiera de estas opciones quedarás más que perfecta para este 14 de febrero ¿ya sabes cuál recrear?