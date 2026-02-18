Los colores de sombras que más te favorecen si tienes los ojos marrones y la piel clara

Los ojos marrones son todo menos aburridos. Y es que a pesar de que suele pensarse que las miradas azules o verdes son las únicas que pueden transformar el rostro, lo cierto es que esto no define tu belleza. En realidad, la clave está en si sabes sacarte provecho usando los colores de sombras indicadas y los maquillajes que más te favorecen.

Cuando se trata de personas con mirada café y piel clara, las opciones son infinitas ya que hay varias tonalidades que resaltan las facciones y hacen que siempre te veas fabulosa. Todo sin que debas ser una experta en makeup, sino solo sabiendo cómo aplicarlas y con qué estilos combinar estos productos.

1. Sombra de ojos verde olivo para ojos marrones

El primer paso para lucir "beauty looks" que te hagan ver preciosa es la seguridad que tengas en ti. Esto incluye dejar de temerle a los colores intensos y el verde oliva en las sombras de ojos es buenísimo para empezar porque dan calidez a la cara y profundidad a la mirada.

El verde es uno de los colores de sombras que lucen hermosos en ojos marrones y pieles claras|Pinterest

2. Bronces cálidos para un maquillaje radiante

Si lo que quieres es darle equilibrio a tu imagen y verte reluciente en todo momento, entonces las sombras de colores bronce con brillo definitivamente son lo que estás buscando. La magia radica en que estos tonos dan un efecto de vitalidad al rostro y brindan calidez a la piel de manera sutil, lo que lo hace perfecto para makeups del diario.

3. Morado tipo ciruela, uno de los colores de sombras más favorecedores

Aunque hay quienes piensan que usar morado en el maquillaje de ojos crea una apariencia "desgastada" o poco juvenil, es todo lo contrario. Al menos con los tonos ciruelas cumplen con la función de dar brillo a los ojos cafés y aportan profundidad en la piel clara, para esas veces que quieres un look seductor, pero sin que sea tan fuerte como los smokee eyes en color negro.

4. Transiciones entre rosa durazno y coral

Una apuesta infalible para proyectar una imagen llena de vitalidad y energía, son las combinaciones de tonalidades rosas en sombras que se ven hermosas en pieles claras y ojos marrones. Puedes probar con fusiones en el párpado usando solo sombras o intentando también con delineadores. Y para darle el toque final, aplicar un rubor de la misma gama y así tener el maquillaje ideal para usar en cualquier ocasión.