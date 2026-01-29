El diseño de labial que será tendencia en febrero de 2026: se ven seductores y elegantes

Las tendencias de belleza más fuertes para 2026 incluyen estilos románticos y seductores para elevar el maquillaje al instante. Y precisamente en vísperas del Día de San Valentín, una técnica para ponerse el labial ganó gran popularidad por lo mucho que le favorece a todas y lo fácil que es de recrear para una apariencia impecable sin demasiado esfuerzo.

Se trata del delineado con el arco de cupido difuminado, que tiene como propósito aumentar el volumen de la boca de manera sutil. Así, se le da una apariencia "jugosa", pero sin saturar el makeup ni restarle elegancia, ideal para usarse en cualquier ocasión por lo sencillo que es de combinar.

Con este maquillaje, tus labios se verán jugosos y llenos de vida|Instagram. @haileybieber

¿Cómo delinear el arco de cupido para un look natural y femenino?

Lo mejor de este trend, que ya está entre las apuestas principales de Vogue, es que en realidad es muy fácil de recrear. Por lo que a pesar de que en las celebridades parezca muy elaborado, solo se necesitan dos productos y cinco minutos frente al espejo.

Los artículos estrella para esta técnica son: un delineador nude, de preferencia el tono más parecido al tono original de la boca; y un labial de acabado aterciopelado y fórmula hidratante. Esto hará que sean más fáciles de aplicar y se deslicen como si fueran mantequilla.

El proceso consiste simplemente en delinear como de costumbre, prestando mayor atención en el arco de cupido. Con ayuda de los dedos, hay que difuminar esta zona, llevando parte del producto hacia el centro, para hacer parecer que no se lleva nada puesto.

Esta tendencia de maquillaje arrasará en febrero 2026 y le favorece a todas|Instagram. @miagothupdate

Posteriormente, aplicar el labial, concentrándote en la parte inferior y luego pasar a toques en la zona superior, siguiendo la idea de que se vea muy suave al igual que el delineado. Para darle mayor profundidad, puedes usar una gota de tinta en tonos rojos o rosas intensos, lo que además hará que tu look emane romance.

¿Con qué maquillaje se puede combinar esta tendencia de maquillaje para labios?

Si quieres darle protagonismo a la técnica del arco de cupido delineado para unos labios irresistibles, puedes recurrir a un makeup sobrio en ojos y piel, según explica el portal especializado de Charlotte Tilbury. Por ejemplo, sombras cafés, terracotas suaves o anaranjados sutiles; o dar color con blushes cálidos que solo le den color a los pómulos y no sobrecarguen tu imagen al fusionarse con esta tendencia de belleza para 2026.