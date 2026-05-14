Estos son los 3 colores que usan las personas con baja autoestima

Los expertos coinciden en que no existen colores exclusivos de las personas con baja autoestima, pero sí patrones de elección que pueden asociarse con una búsqueda de protección, discreción o menor deseo de exposición social. Entre estos tonos se encuentra el gris, el negro y el beige o nude, especialmente cuando se eligen de forma repetitiva y como única preferencia.

La doctora Karen Pine, psicóloga de la Universidad de Hertfordshire y autora de Mind What You Wear, ha investigado cómo la ropa y el color pueden influir en la percepción emocional y la confianza. Asimismo, estudios publicados en Color Research & Application y análisis de la American Psychological Association (APA) han explorado cómo los colores pueden reflejar estados emocionales, aunque siempre dentro de un contexto personal, cultural y situacional.

¿Qué dice la psicología sobre los colores y la autoestima?

Los psicólogos aclaran que el color no define la personalidad, pero puede formar parte del lenguaje no verbal con el que una persona se expresa. Factores como el estado de ánimo, el entorno laboral, la cultura, la educación o incluso experiencias personales pueden influir en la elección de ciertos tonos.

Por eso, la interpretación debe hacerse con prudencia y nunca como un diagnóstico emocional. Entre los colores que algunos estudios asocian con una necesidad de protección emocional o menor exposición social aparecen los siguientes:



Gris: transmite neutralidad y bajo nivel de exposición. Según especialistas en psicología del color, puede representar equilibrio, discreción o deseo de no llamar la atención. Cuando una persona lo elige de forma predominante, algunos expertos interpretan que podría estar buscando seguridad o evitando destacar.

transmite neutralidad y bajo nivel de exposición. Según especialistas en psicología del color, puede representar equilibrio, discreción o deseo de no llamar la atención. Cuando una persona lo elige de forma predominante, algunos expertos interpretan que podría estar buscando seguridad o evitando destacar. Negro: puede funcionar como una barrera emocional. El negro suele asociarse con elegancia y autoridad, pero también con protección emocional. La psicóloga Karen Pine explica que muchas personas utilizan prendas oscuras cuando buscan sentirse más resguardadas o menos vulnerables frente al entorno.

puede funcionar como una barrera emocional. El negro suele asociarse con elegancia y autoridad, pero también con protección emocional. La psicóloga Karen Pine explica que muchas personas utilizan prendas oscuras cuando buscan sentirse más resguardadas o menos vulnerables frente al entorno. Beige o nude: refleja búsqueda de integración y discreción. Estos tonos suaves suelen proyectar calma y naturalidad. En algunos contextos, su elección constante puede relacionarse con personas que prefieren integrarse antes que sobresalir.

Psicología: ¿Realmente el color de la ropa puede revelar inseguridad?

Los especialistas en psicología responden que no necesariamente. El color por sí solo no revela la autoestima de una persona ni permite sacar conclusiones definitivas sobre su bienestar emocional. Sin embargo, sí puede ofrecer pistas dentro de un contexto más amplio.

El contexto importa: una elección aislada no significa nada por sí sola. Usar negro para una reunión, gris para trabajar o beige por comodidad no implica inseguridad.

una elección aislada no significa nada por sí sola. Usar negro para una reunión, gris para trabajar o beige por comodidad no implica inseguridad. Los patrones sí pueden dar información: la repetición puede reflejar estados emocionales temporales. Algunos psicólogos observan que, cuando una persona evita sistemáticamente colores vibrantes y expresa incomodidad al llamar la atención, puede estar atravesando un momento de menor confianza.

La psicología moderna insiste en que los colores forman parte del lenguaje personal, pero no definen la autoestima ni sustituyen una evaluación profesional. Más que juzgar una elección cromática, los expertos recomiendan entender qué emociones, hábitos o necesidades puede haber detrás de ella.