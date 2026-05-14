Para qué sirven los agujeros que tienen las clavijas de los enchufes; esta es la explicación científica

Esta es una de esas cosas que probablemente solo diste por hecho, pues seguramente las has visto toda tu vida y nunca te preguntaste para qué servían esos pequeños agujeros que tienen las clavijas metálicas de muchos enchufes. No, no es por estética o una simple casualidad; de hecho, tienen varias funciones relacionadas con la seguridad, estabilidad y fabricación de los conectores eléctricos. Su curiosa forma es parte de un sistema pensado para hacer más seguros y eficientes los aparatos que usamos día con día.

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¿Por qué las clavijas tienen agujeros?

La principal razón tiene que ver con la estabilidad del enchufe. Dentro de los contactos eléctricos existen unas pequeñas piezas que no se ven a simple vista, pero que ayudan a que la clavija pueda quedar firme en la conexión, ya que encajan dentro de esos agujeros. Digamos que este ayuda a que encaje a la perfección dentro del enchufe, evitando los falsos contactos o incluso que se desconecte accidentalmente. Pero eso no es todo, estos curiosos agujeros también ayudan en la fabricación, pues facilitan el proceso industrial.

Durante la producción, las clavijas pueden sujetarse automáticamente y moverse con ayuda de maquinaria para darles un recubrimiento metálico más uniforme. De esta forma, la industria puede fabricar millones de enchufes de forma más eficiente y económica.

¿Los agujeros tienen relación con la seguridad?

Se dice que también su forma ayuda a que sean más seguros, ya que ayudan a reducir chispazos y a mantener una conexión más estable. De esta manera se evitan sobrecalentamientos, daños en aparatos y desgastes prematuros de los dispositivos que recargas u ocupas. Además, también mantiene una conexión más estable, lo que hace que se mantengan correctamente enchufados.

Esto nos deja pensando que todo tiene un porqué y que muchas veces damos por hecho muchas cosas que usamos todos los días sin percatarnos de que tienen detalles de ingeniería que demuestran lo impresionante que puede ser el ingenio humano.