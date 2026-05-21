¿Cómo se deben combinar los zuecos en verano?

En el verano los zapatos que usamos tienden a ser más abiertos y allí encontramos a los zuecos que son los favoritos de la temporada. Este estilo es cómodo, relajado y puede combinarse con grandes looks para lucir elegante.

Caminos de la Vida | Programa 21 Mayo 2026

Cabe destacar que utilizar zuecos tiene un truco y es que se debe equilibrar las proporciones y entender que funcionan mejor cuando el resto del look mantiene una sensación relajada. Por eso es que los vemos combinados con pantalones amplios o vestidos fluidos.

Otro factor a tener en cuenta es que se debe trabajar bien con las paletas cromáticas por lo que debes inclinarte por tonos neutros, tierra, beige, blanco roto o marrones potencian muchísimo el efecto lujo silencioso.

¿Cuál es la mejor maneja de llevar zuecos?

Zuecos con falda estampada y chaqueta de piel

Aquí nos encontramos con una mezcla entre la falda estampada de inspiración retro, la camiseta amarilla y la cazadora de piel oversize crea ese contraste entre bohemio y urbano que ahora funciona muchísimo. Los zuecos color marrón aportan estilismo y aportan coherencia cromática sin romper la armonía.

Zuecos con vaqueros rectos y chaleco de punto

Luego tenemos este estilo funciona bien para el día a día. Los zuecos le aportan un toque cómodo sin quitar sofisticación y convierten un conjunto muy básico en uno más interesante a nivel visual.

Un look ideal para el día a día.|Pinterest

Zuecos con blazer oversize y pañuelo

Un estilo ideal para las vacaciones en la costa o el verano en la ciudad. Los zuecos ayudan a mantener esa sensación relajada y effortless sin perder elegancia.

Zuecos con falda denim midi y camiseta blanca

Aquí tenemos un estilo francés y minimalismo setentero que vuelve constantemente cada primavera. Es perfecto para comidas informales, escapadas o días donde quieres ir cómoda pero con un look muy elegante.

Zuecos con pantalón blanco oversize y denim

Por último, tenemos una combinación con proporciones equilibradas. Tiene un aire noventero irresistible que nos recuerda a los looks más relajados de Carolyn Bessette-Kennedy reinterpretados desde un lugar más actual y juvenil.