La clave para combinar muebles antiguos y modernos en tu salón

Los muebles heredados pueden convertirse en piezas especiales dentro de la decoración del hogar, pero combinarlos con elementos modernos requiere encontrar un equilibrio. La clave está en integrar estilos, materiales y colores para conseguir un salón armonioso sin que parezca recargado.

Mezclar muebles antiguos con piezas contemporáneas también permite crear espacios con mayor personalidad y carácter. Con algunos recursos de decoración es posible conservar el encanto de los objetos heredados u, al mismo tiempo, conseguir un ambiente actual, elegante y cuidado.

¿Cómo decorar tu hogar mezclando muebles antiguos y heredados?

Mezclar muebles antiguos y heredados con piezas modernas puede darle mucha personalidad a cualquier hogar sin generar una decoración caótica. La clave está en encontrar un hilo conductor entre las diferentes épocas, ya sea mediante los colores, las texturas, los materiales o las proporciones.

Distribuye los muebles antiguos

Evita concentrar todas las piezas heredadas en un mismo espacio. Lo ideal es repartirlas por diferentes zonas y elegir una pieza protagonista para cada ambiente.

Combina los colores

Utiliza una paleta de entre tres y cinco tonos para crear unidad visual. Los colores neutros pueden servir como base, mientras que la madera, el cuero o algún tono más intenso aporta carácter.

Repite materiales y texturas

Incorporar varias veces un mismo acabado ayuda a conectar los muebles antiguos con los modernos. Repetir un tono de madera, un metal o una textura puede hacer que la combinación se vea intencional.

Incorpora elementos modernos

Una lámpara contemporánea, una obra de arte de gran formato o una alfombra puede funcionar como puentes entre diferentes estilos. también puedes combinar una mesa heredada con sillas modernas o un sofá neutro con una butaca antigua.

No combines todo en partes iguales

Es preferible que un estilo predomine y el otro funcione como complemento. Una proporción aproximada de 70/30 u 80/20 puede ayudar a conseguir un resultado más equilibrado.

Adapta las piezas

Restaurar un mueble, cambiar su tapizado o actualizar algunos detalles permite conservar su historia y adaptarlo a una decoración actual. De esta manera, las piezas heredadas pueden integrarse al espacio sin perder su esencia ni convertirse en elementos que desentonen con el resto de la decoración.

