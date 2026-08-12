La clave para combinar muebles antiguos y modernos en tu salón
Mezclar muebles heredados y modernos puede darle personalidad al salón. Estas claves de decoración ayudan a lograr un ambiente equilibrado y elegante.
Los muebles heredados pueden convertirse en piezas especiales dentro de la decoración del hogar, pero combinarlos con elementos modernos requiere encontrar un equilibrio. La clave está en integrar estilos, materiales y colores para conseguir un salón armonioso sin que parezca recargado.
Mezclar muebles antiguos con piezas contemporáneas también permite crear espacios con mayor personalidad y carácter. Con algunos recursos de decoración es posible conservar el encanto de los objetos heredados u, al mismo tiempo, conseguir un ambiente actual, elegante y cuidado.
¿Cómo decorar tu hogar mezclando muebles antiguos y heredados?
Mezclar muebles antiguos y heredados con piezas modernas puede darle mucha personalidad a cualquier hogar sin generar una decoración caótica. La clave está en encontrar un hilo conductor entre las diferentes épocas, ya sea mediante los colores, las texturas, los materiales o las proporciones.
Distribuye los muebles antiguos
Evita concentrar todas las piezas heredadas en un mismo espacio. Lo ideal es repartirlas por diferentes zonas y elegir una pieza protagonista para cada ambiente.
Combina los colores
Utiliza una paleta de entre tres y cinco tonos para crear unidad visual. Los colores neutros pueden servir como base, mientras que la madera, el cuero o algún tono más intenso aporta carácter.
Repite materiales y texturas
Incorporar varias veces un mismo acabado ayuda a conectar los muebles antiguos con los modernos. Repetir un tono de madera, un metal o una textura puede hacer que la combinación se vea intencional.
Incorpora elementos modernos
Una lámpara contemporánea, una obra de arte de gran formato o una alfombra puede funcionar como puentes entre diferentes estilos. también puedes combinar una mesa heredada con sillas modernas o un sofá neutro con una butaca antigua.
No combines todo en partes iguales
Es preferible que un estilo predomine y el otro funcione como complemento. Una proporción aproximada de 70/30 u 80/20 puede ayudar a conseguir un resultado más equilibrado.
Adapta las piezas
Restaurar un mueble, cambiar su tapizado o actualizar algunos detalles permite conservar su historia y adaptarlo a una decoración actual. De esta manera, las piezas heredadas pueden integrarse al espacio sin perder su esencia ni convertirse en elementos que desentonen con el resto de la decoración.