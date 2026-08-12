El regalo divino que recibirá cada signo del 12 al 18 de agosto gracias a la alineación de Venus y Mercurio

Entre el 12 y el 18 de agosto de 2026, la semana estará marcada por un aspecto favorable entre Venus en Libra y Mercurio en Leo. Ambos planetas transitan por los primeros grados de cada signo del zodiaco y forman un sextil: una configuración de 60 grados considerada armónica porque conecta dos energías compatibles: aire y fuego.

Según la astrología, este encuentro puede favorecer la comunicación, los vínculos, la creatividad y la capacidad de expresar sentimientos e ideas con mayor seguridad. Para los 12 signos, el llamado "regalo divino" estará relacionado con una oportunidad para mejorar una relación, concretar una conversación pendiente, mostrar talentos o encontrar una solución que permita avanzar en un asunto importante.

Sextil Venus en Libra y Mercurio en Leo: ¿Qué regalo recibirá cada signo gracias a la energía disponible de esta alineación astrológica?

Aries : una conversación puede abrirte una puerta en el ámbito sentimental o creativo. El momento será favorable para expresar lo que deseas y recibir una respuesta que renueve tu entusiasmo.

: una conversación puede abrirte una puerta en el ámbito sentimental o creativo. El momento será favorable para expresar lo que deseas y recibir una respuesta que renueve tu entusiasmo. Tauro : el regalo llegará a través del hogar y los vínculos familiares. Una charla sincera puede resolver una diferencia y ayudarte a recuperar tranquilidad en un asunto que venía preocupándote.

: el regalo llegará a través del hogar y los vínculos familiares. Una charla sincera puede resolver una diferencia y ayudarte a recuperar tranquilidad en un asunto que venía preocupándote. Géminis : Venus y Mercurio favorecerán especialmente tus contactos. Un mensaje, llamada o encuentro casual puede transformarse en una oportunidad interesante para un proyecto personal.

: Venus y Mercurio favorecerán especialmente tus contactos. Un mensaje, llamada o encuentro casual puede transformarse en una oportunidad interesante para un proyecto personal. Cáncer : podrías recibir una propuesta que mejore tus perspectivas económicas. También será un período favorable para negociar, plantear tus necesidades y reconocer el valor de tus capacidades.

: podrías recibir una propuesta que mejore tus perspectivas económicas. También será un período favorable para negociar, plantear tus necesidades y reconocer el valor de tus capacidades. Leo : Mercurio en tu signo potenciará tu capacidad para comunicarte, mientras Venus aportará armonía. Una declaración, propuesta o conversación puede convertirse en una noticia especialmente esperada.

: Mercurio en tu signo potenciará tu capacidad para comunicarte, mientras Venus aportará armonía. Una declaración, propuesta o conversación puede convertirse en una noticia especialmente esperada. Virgo : el regalo llegará de manera discreta, posiblemente a través de una conversación privada o una revelación. Comprender mejor lo que quieres te permitirá tomar una decisión que venías postergando.

: el regalo llegará de manera discreta, posiblemente a través de una conversación privada o una revelación. Comprender mejor lo que quieres te permitirá tomar una decisión que venías postergando. Libra : Venus en tu signo te colocará en una posición privilegiada. Una propuesta afectiva, social o profesional puede confirmar que estás avanzando hacia una etapa más acorde con tus deseos.

: Venus en tu signo te colocará en una posición privilegiada. Una propuesta afectiva, social o profesional puede confirmar que estás avanzando hacia una etapa más acorde con tus deseos. Escorpio : una conversación relacionada con tu trabajo puede traer reconocimiento. Alguien podría valorar públicamente tu esfuerzo o recomendarte para una oportunidad que todavía no habías considerado.

: una conversación relacionada con tu trabajo puede traer reconocimiento. Alguien podría valorar públicamente tu esfuerzo o recomendarte para una oportunidad que todavía no habías considerado. Sagitario : la energía de fuego y aire estimulará tus deseos de expandirte. Un viaje, curso, proyecto creativo o contacto con alguien de otra ciudad puede convertirse en el comienzo de una experiencia importante.

: la energía de fuego y aire estimulará tus deseos de expandirte. Un viaje, curso, proyecto creativo o contacto con alguien de otra ciudad puede convertirse en el comienzo de una experiencia importante. Capricornio : una conversación profunda puede ayudarte a resolver un asunto financiero o emocional. El premio será recuperar seguridad frente a una situación que hasta ahora parecía difícil de controlar.

: una conversación profunda puede ayudarte a resolver un asunto financiero o emocional. El premio será recuperar seguridad frente a una situación que hasta ahora parecía difícil de controlar. Acuario : las relaciones estarán especialmente favorecidas. Una persona puede expresar sentimientos o intenciones que permitan transformar un vínculo y darle una dirección más clara.

: las relaciones estarán especialmente favorecidas. Una persona puede expresar sentimientos o intenciones que permitan transformar un vínculo y darle una dirección más clara. Piscis: el regalo estará relacionado con tus actividades cotidianas. Una conversación laboral o una nueva organización de tus responsabilidades puede ayudarte a recuperar motivación y sentir mayor equilibrio.

¿Cuál es la energía disponible del sextil entre Venus en Libra y Mercurio en Leo en agosto 2026?

Desde la astrología, Venus representa los vínculos, el afecto, el placer, los valores personales y la manera de relacionarse con los demás. Mercurio, en cambio, está asociado con el pensamiento, la comunicación, los intercambios y la capacidad de procesar información.

Ambos planetas transitan por los primeros grados de Libra y Leo, respectivamente. El sextil que forman conecta dos signos de naturaleza compatible: aire y fuego. Esta combinación suele interpretarse como una energía dinámica y favorable.

El sextil puede facilitar conversaciones en las que sea necesario combinar sensibilidad, diplomacia y seguridad. También puede favorecer la expresión de sentimientos, las negociaciones y los encuentros que permitan llegar a acuerdos. La energía disponible puede impulsar:



Conversaciones importantes : será más sencillo encontrar las palabras adecuadas para expresar deseos, sentimientos o necesidades.

: será más sencillo encontrar las palabras adecuadas para expresar deseos, sentimientos o necesidades. Acuerdos y negociaciones : la combinación entre Venus y Mercurio favorece el diálogo y la búsqueda de puntos en común.

: la combinación entre Venus y Mercurio favorece el diálogo y la búsqueda de puntos en común. Nuevos vínculos : encuentros inesperados pueden convertirse en relaciones significativas, tanto en el ámbito afectivo como profesional.

: encuentros inesperados pueden convertirse en relaciones significativas, tanto en el ámbito afectivo como profesional. Creatividad : la unión simbólica del fuego y el aire estimula la imaginación y la capacidad para comunicar ideas de manera atractiva.

: la unión simbólica del fuego y el aire estimula la imaginación y la capacidad para comunicar ideas de manera atractiva. Autoestima : Venus en Libra invita a reconocer el propio valor, mientras Mercurio en Leo impulsa a expresarlo con confianza.

: Venus en Libra invita a reconocer el propio valor, mientras Mercurio en Leo impulsa a expresarlo con confianza. Reconciliaciones : una conversación pendiente puede encontrar un tono más amable y permitir dejar atrás un conflicto.

: una conversación pendiente puede encontrar un tono más amable y permitir dejar atrás un conflicto. Proyectos personales: las ideas podrán encontrar mayor facilidad para ser presentadas, defendidas y compartidas.

Desde la perspectiva astrológica, este sextil no representa una energía de cambios bruscos, sino una oportunidad para hacer que las cosas fluyan con mayor facilidad. El período puede ser especialmente provechoso para quienes estén dispuestos a conversar, escuchar y aprovechar las oportunidades que surjan de sus contactos.