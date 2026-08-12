El cambio que debes hacer con la escobilla de tu baño que hace que huela mal

La escobilla del baño es uno de los objetos que más fácil puede acumular humedad y restos de suciedad, especialmente si no se limpia después de utilizarla. Esto puede favorecer la aparición de olores desagradables que terminan impregnándose en el ambiente.

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Aunque suele pasar desapercibida dentro de la rutina de limpieza, cambiar un pequeño hábito después de usarla puede marcar la diferencia. Con una medida sencilla es posible mantenerla más seca, reducir la acumulación de bacterias y conservar el baño con un aroma más agradables.

¿Cómo evitar el mal olor en el baño?

La escobilla del baño puede convertirse es una fuente de malos olores cuando se guarda inmediatamente después de usarla. Esto ocurre porque el cepillo queda húmedo y, al permanecer encerrado en su recipiente, crea un ambiente favorable para la acumulación de bacterias y suciedad.

Para evitarlo, el cambio más sencillo consiste en dejar secar la escobilla antes de guardarla. Después de limpiar el inodoro, colócala de manera que quede apoyada sobre el borde de la taza, permitiendo que el exceso de agua escurra durante unos minutos.

Cuando el cepillo ya esté seco, puedes volver a colocarlo en su soporte. Este hábito ayuda a disminuir la humedad y evita que el recipiente acumule agua, uno de los factores que pueden generar olores desagradables.

También es importante lavar la escobilla con regularidad, ya que está en contacto con residuos y suciedad del inodoro. Puedes enjuagar después de cada uso y realizar una limpieza más profunda periódicamente para mantenerla en mejores condiciones.

El recipiente donde se guarda tampoco debe quedar fuera de la rutina de limpieza. Vaciar el agua acumulada, lavarlo y desinfectarlo con frecuencia evita que se convierta en otro foco de suciedad dentro del baño.

Por último, mantener una buena ventilación ayuda a controlar la humedad del ambiente. Abrir una ventana o utilizar el extractor después de ducharse puede contribuir a conservar el baño más fresco y reducir la aparición de malos olores.