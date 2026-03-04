5 diseños para combinar colores en una sala beige y que luzca elegante

Una de las tendencias de este 2026 es el uso de las salas color beige que puede ser combinado con diversos materiales como la cal en los muros, lino, entre otros. Este es un tono que evoca lo antiguo, pero sin dejar la modernidad.

Los diseñadores utilizan estos matices cuando buscan resaltar el espacio sin necesidad de hacer mucho ruido. El beige permite la entrada del sol, hace legible la sombra y vuelve protagonista la textura.

¿Cómo combinar colores en una sala beige?

Boiserie clara y mármol con veta protagonista

Te recomendamos utilizar molduras altas y un muro casi vacío. Complementa con un sofá en L en color avena y agrega una mesa monolítica en piedra clara, como si fuera un bloque tallado. Para los muebles puedes optar por colores oscuros que aporta gravedad y un florero minimalista.

Cortinas etéreas, vidrio, cromado: el beige como escenario

Lo importante es la luz filtrada por lo que las telas transparentes son ideales. Si deseas un sofá que sea acanalado en crema y que esté acompañado de una mesa de vidrio y base metálica. Puedes sumar butacas de madera con cuero oscuro. Si deseas un toque artístico puedes colocar una escultura sobre un pedestal.

Palacio reformado: muros neutros, chaise verde, arte en equilibrio

Utiliza una pared limpia, con una estantería ligera, con líneas finas y módulos oscuros, donde conviven libros y cerámicas. Al frente, una chaise acolchada oliva corta la paleta con elegancia práctica. Tulipanes sobre mesa baja suman frescura.

Texturas naturales y escala íntima para un estar luminoso

Otra opción es la de colocar un sofá largo y bajo en tono claro frente a una mesa rústica, de madera con una lámpara tipo hongo. El balcón abierto deja entrar aire y ciudad; dos sillas de madera sostienen conversación sin robar lugar.

Panorámica verde y madera cálida: living abierto, respiración moderna

Coloca sofás claros sobre una alfombra neutra, un chaise negro y butacas en tono tabaco que suman profundidad. Esta es la lección de salas modernas color beige: cuando entra paisaje, el interior puede bajar la voz y ganar presencia.