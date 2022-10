Vanessa Claudio se la sabe a la hora de combinar tenis.

¿Apoco no te ha sucedido que un día despiertas con la imagen de un gran outfit y, a la hora de llevarlo, a cabo, no te gusta? Y es que no todo recae en la combinación que haces de tu ropa, accesorios y, sobretodo, tenis, pues también es muy importante la seguridad con la que portas todo esto.

Y es que ¿quién más a parte de Vanessa Claudio podría ser experto en esto? No por nada podemos reconocer que cada cosa que se pone le sienta bastante bien. Pero déjame te doy una rapidita introducción de nuestra querida conductora de Venga La Alegría: nació en San Juan de Puerto Rico y participó en el Miss Intercontinental en el 2006, en donde quedó como semifinalista y fue Miss Simpatía.

¡Por algo te digo que los consejos y el ejemplo de Vanessa Claudio no son cualquier cosa! Y es que ella no sólo sabe vestirse bien y portar su ropa con seguridad, pues también se las sabe de todas todas a la hora de planear qué tenis quedan mejor con qué vestido o con qué pantalón.

Si bien ahora puedes encontrar tenis de todos los tamaños, estilos y colores, hay reglas básicas que Vanessa Claudio sigue al pie de la letra para poder verse juvenil y sofisticada al mismo tiempo.

Y como no somos mala onda, te vamos a compartir todos los tips para que tú también puedas elevar tus outfits con el par de tenis correcto tanto si vas a ir a la escuela, al trabajo o a pasar una divertida noche con tus amigos.

1. Tienes que escoger al par perfecto, ningún tenis es igual a otro, los que son más sencillos y de colores neutros pueden funcionar para atuendos más formales.

2. Lo mejor que puedes hacer es comprar un par que te sea funcional y duradero por mucho tiempo. Si sueles ir más casual que formal, lo mejor será buscar un par que funcione par ese tipo de outfits.

3. Si lo tuyo son los tenis deportivos, lo mejor será crear atuendos más divertidos y arriesgados.

Y el último y mejor de los consejos que puedes seguir de Vanessa Claudio es: siempre mantén limpios tus sneakers, porque de esta forma se conservarán mejor y tendrás la seguridad de que siempre vas a lucir bien.

¿Cómo te quedó el ojo? Ahora sabes bien que combinar los tenis no es cualquier cosa y que, cada vez que lo necesites, podrás seguir el ejemplo de la experta en verse bien: Vanessa Claudio.