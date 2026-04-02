Conoce el origen de la capirotada... el postre típico de Semana Santa

Estos días anuncian el final de la Cuaresma, que en el ámbito gastronómico trajo cientos de retos para muchos de los practicantes católicos. Al negarse de comidas como la carne de pollo, de res o de puerco, los platillos a consumir eran realmente limitados. Sin embargo, muchos de ellos se disfrutan en demasía, tal como lo es la tan mencionada capirotada. Ante eso, aquí se comparte su origen y por qué es tan famosa en estas fechas.

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¿Cuál es el origen de la capirotada?

De manera histórica, el origen de la capirotada tiene una directa relación a la época colonial. En esas fechas los españoles trajeron a México muchas recetas que tuvieron como base las especias, pan duro y los jarabes. Ante eso, el análisis que se hace hoy día, es que este platillo provenía de otros donde se combinaban los sabores dulces y salados. Esto muy típico de la cocina tipo medieval.

Ya con el transcurso del tiempo, los elementos que se tenían en México se incorporaron a la receta, tales como el queso, la canela o el piloncillo, que son los indiscutibles cuando alguien hace este postre. Así, el mestizaje no se dio solamente en el ámbito humano, sino en aspectos gastronómicos.

Pero además del ámbito gastronómico, el aspecto religioso tiene una carga completa en tiempos de Cuaresma y Semana Santa. Se indica que el pan es símbolo del cuerpo de Cristo, el piloncillo su sangre y la canela la cruz. Además el clavo de olor o las pasas se indica que son los clavos que clavaron a Jesús.

¿La capirotada es exclusiva de Semana Santa?

Como la mayoría de los platillos, se pueden hacer al gusto y en el momento elegido, sin embargo la Semana Santa es su época dorada, cuando todos hablan de ella. Lo grandioso del postre, es que existe en diferentes presentaciones y variantes. Incluso cada familia aporta su toque que relaciona un ámbito histórico-religioso, que aunque no seas creyente, participas de las tradiciones alrededor de estos aspectos.