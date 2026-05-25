Roger González preocupa a sus fans luego de presentar complicaciones por una picadura: ¿Cuál es su estado de salud hoy 24 de mayo 2026?

A través de redes sociales se ha comenzado a viralizar el nombre de Roger González luego de que diera a conocer una impactante noticia, según el presentador, lo que parecía una tarde tranquila frente al mar terminó por convertirse en una experiencia aterradora, pues fue picado por un animal marino venenoso mientras nadaba en las playas de Nuevo Nayarit.

De acuerdo con sus declaraciones, estos hechos pasaron días antes, sin embargo, hoy que se encuentra mejor de salud pudo publicar un video relatando lo que había pasado, pues durante sus vacaciones se encontraba en la playa cuando se percató que le picó un “agua mala”, anteriormente, ya le había picado, pero esta vez todo fue diferente, pues esta picadura complicó su estado de salud.

El exconductor de Venga la Alegría relató que un tentáculo de ”agua mala”, mejor conocida como medusa, quedó atrapado en su brazo provocando que sintiera un intenso dolor, seguido de dolor muscular, malestar en el pecho y fuertes náuseas. Incluso confesó que el dolor era tan fuerte que llegó a pensar que algo grave podría sucederle.

Habían pasado cinco o diez minutos desde que me había picado y cada vez me sentía más mal y lo primero que hacen es checar mis signos vitales y estaban alterados. Tenía una frecuencia cardíaca muy alta y el oxígeno bajo. Yo me sentía cada vez más mal y tenía que doblarme del dolor porque sentía un dolor muy fuerte como en el estómago, expresó el conductor e influencer.

Asimismo, expresó que tras ser atendido por los paramédicos estos se percataron que contaba con alteraciones en sus signos vitales, incluyendo ritmo cardíaco acelerado y bajos niveles de oxígeno, por lo que recibió medicamentos e inyecciones para controlar la reacción del veneno. Tras varios minutos, atención médica oportuna y rápida, Roger comenzó a estabilizarse.

¿Cuál es el estado de salud de Roger Gónzalez tras la picadura de un “agua mala”?

De acuerdo con las declaraciones que dio a conocer a través de un video publicado en su red social Instagram, el artista reveló que se encuentra fuera de peligro y recuperándose favorablemente, además, explicó que solo deberá continuar con medicamentos y una crema especial para disminuir el ardor y las marcas que quedaron en su piel.

Asimismo, dijo que su experiencia sirve para alertar a sus seguidores sobre el riesgo que representan algunas medusas, e incluso, visibilizó que este tipo de accidentes pueden convertirse en una emergencia médica, por lo que este episodio que vivió lo hizo reflexionar sobre su vida y valorar más a su familia y su bienestar, pues durante el momento más crítico llegó a pensar en llamar a sus padres.

¿Cómo fue el paso de Roger González en Venga la Alegría?

Roger González inició su carrera desde muy joven y logró convertirse en uno de los conductores juveniles más reconocidos gracias a su trabajo en Disney Channel Latinoamérica. Su carisma y cercanía con el público le permitieron consolidarse rápidamente como actor, locutor y presentador.

En 2019 se integró al elenco de Venga la Alegría, gracias a su estilo relajado y sentido del humor hicieron que rápidamente conectara con la audiencia. Aunque tiempo después dejó el programa para enfocarse en proyectos personales y digitales, Roger continúa siendo una figura querida dentro del entretenimiento.