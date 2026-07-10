Lograr el acabado ‘Glow Perlado’ en la piel sin que el rostro se vea grasoso por el calor
El acabado Glow Perlado es un efecto de brillo suave y luminoso que está inspirado en las perlas, brindando un efecto sedoso, elegante y muy fresco
El acabado glow perlado se ha consolidado como la máxima aspiración estética del maquillaje contemporáneo debido a su capacidad para proyectar una piel saludable, jugosa y rejuvenecida de forma instantánea.
Sin embargo, la línea que separa un destello luminoso de un aspecto oleoso o descuidado es sumamente delgada, especialmente cuando las altas temperaturas y la humedad ambiental entran en juego.
El sudor y la sobreproducción de sebo tienden a derretir las texturas cremosas tradicionales, provocando que el brillo estratégico se desplace hacia áreas indeseadas como la zona T.
Así puedes lograr el acabado glow perlado sin exceso de sudor
Inundación acuosa
Sustituye las cremas densas por geles hidratantes ricos en ácido hialurónico o agua de rosas. Esto aporta la elasticidad necesaria para el efecto glow sin activar las glándulas sebáceas.
Prebase matificante selectiva
Aplica un primer de efecto mate o minimizador de poros únicamente en las aletas de la nariz, el centro de la frente y la barbilla. Deja las mejillas libres para capturar la luz.
Matificado inverso
Aplica una capa milimétrica de polvo traslúcido suelto inmediatamente después de tu protector solar y antes de la base de maquillaje. Esto crea una barrera interna que absorbe el sudor antes de que dañe el acabado superficial.
Tras haber preparado correctamente tu piel, deberás seguir los siguientes pasos para obtener el acabado perlado de larga duración:
- Has una mezcla de base fluida con iluminador líquido de base acuosa. Aplícala desde el centro del rostro hacia afuera utilizando una esponja de maquillaje previamente humedecida en spray fijador, presionando con suavidad para fundir el producto con la piel.
- Aplica un sellado estratégico con polvos translúcidos microsifonados; usa una brocha pequeña y sella con toques ultraprecisos los laterales de la nariz, el entrecejo, la línea de la mandíbula y el arco de cupido.
- Fijación con bruma iluminadora: Tras terminar tu maquillaje, rocía este tipo de bruma y deja que se seque al aire por completo sin tocar tu cara. Así podrás fundir el polvo con los productos líquidos y proteger a tu maquillaje del viento y del sudor.