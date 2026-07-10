Lograr el acabado ‘Glow Perlado’ en la piel sin que el rostro se vea grasoso por el calor

El acabado glow perlado se ha consolidado como la máxima aspiración estética del maquillaje contemporáneo debido a su capacidad para proyectar una piel saludable, jugosa y rejuvenecida de forma instantánea.

Sin embargo, la línea que separa un destello luminoso de un aspecto oleoso o descuidado es sumamente delgada, especialmente cuando las altas temperaturas y la humedad ambiental entran en juego.

El sudor y la sobreproducción de sebo tienden a derretir las texturas cremosas tradicionales, provocando que el brillo estratégico se desplace hacia áreas indeseadas como la zona T.

Así puedes lograr el acabado glow perlado sin exceso de sudor

Inundación acuosa

Sustituye las cremas densas por geles hidratantes ricos en ácido hialurónico o agua de rosas. Esto aporta la elasticidad necesaria para el efecto glow sin activar las glándulas sebáceas.

Prebase matificante selectiva

Aplica un primer de efecto mate o minimizador de poros únicamente en las aletas de la nariz, el centro de la frente y la barbilla. Deja las mejillas libres para capturar la luz.

Matificado inverso

Aplica una capa milimétrica de polvo traslúcido suelto inmediatamente después de tu protector solar y antes de la base de maquillaje. Esto crea una barrera interna que absorbe el sudor antes de que dañe el acabado superficial.

La nueva tendencia de maquillaje glow perlado que ayuda a que brille el rostro|Pinterest

Tras haber preparado correctamente tu piel, deberás seguir los siguientes pasos para obtener el acabado perlado de larga duración: