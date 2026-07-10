Conoce más de Luis Chiu, el Chef invitado a la gala de mandiles negros de MasterChef 24/7

El destino de los participantes de MasterChef 24/7 depende del resultado de esta noche, pues varios de ellos recibirán mandiles negros al final de la gala debido a que tuvieron que enfrentar un difícil reto que puso a prueba su talento y es que la cocina oriental fue la protagonista, por lo que tuvieron que preparar sus propuestas culinarias con ingredientes que probablemente desconocían; sin embargo, la cocina más poderosa de México contó con un invitado especial que no dejó solos a los concursantes y se trató del Chef Luis Chiu, quien volvió al reality show luego de impartir una clase el pasado lunes.

¿Quién es el Chef Luis Chiu?

El Chef con 15,4 mil seguidores en Instagram también es propietario de Asian Bay, un restaurante que comenzó a operar en 2011 y que ha recibido numerosos reconocimientos desde entonces.

De acuerdo con el sitio web del restaurante ubicado en el corazón de La Condesa (Av. Tamaulipas 95, Hipódromo, Cuauhtémoc, 06170 Ciudad de México), Asian Bay celebra la auténtica gastronomía china mientras simultáneamente evoluciona acorde a las tendencias actuales. Por otro lado, "refleja la autenticidad y cultura de las cuatro regiones gastronómicas de China: el Norte con Beijing, el Sur con Cantón, el Este con Shanghai y el Oeste con Sichuan".

Entre los platillos más representativos de las regiones señaladas anteriormente se encuentran el Pato Beijing, los Dim Sum de Cantón, los Xiaolongbao de Shanghai y las Orejitas de Cerdo Picantes al estilo Sichuan.

Siguiendo con lo establecido en la página del restaurante, el mexicano de ascendencia china es "reconocido como uno de los chefs más jóvenes y destacados en el ámbito culinario de México" y fue finalista en el concurso “Young Chefs San Pellegrino” Latinoamérica, representando a nuestro país.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que subirán al balcón y se unirán a Daniela, Julio, Luis y Ramahá como los nuevos participantes salvados de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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