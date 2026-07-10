Las ligas para el cabello que usa Erling Haaland en los partidos son virales

El delantero noruego Erling Haaland ha transformado sus icónicas ligas para cabello en un fenómeno global y en un negocio millonario gracias al cariño que se ha ganado durante su participación en la Copa del Mundo 2026.

El "príncipe vikingo" y su gran cabellera rubia son tendencia y, aunque al principio las ligas solo fueron una solución práctica para sujetar su melena, ahora son famosas porque se descubrió que el jugador es embajador principal de la firma, accionista minoritario e inversionista estratégico de la empresa matriz.

Samadhi Zendejas confirma romance con Gabito Ballesteros: “No es difícil enamorarse de él”

¿Qué ligas para el cabello usa Erling Haaland?

La marca es llamada KKNEKKI, y son ligas que tienen un proceso de entrelazado que une más de 60 hilos individuales de una mezcla tejida de poliéster y goma.

El beneficio en la cancha para Haaland es que le proporciona una elasticidad única y una fuerza de agarre que impide que la liga se deslice con el sudor del deportista.

Las ligas para cabello que usa Erling Haaland son virales y esto cuestan|Facebook: Erling Haaland ﻿

Aprovechando el auge comercial, la firma ha lanzado de forma oficial una colección especial llamada Haaland Edition, con una caja de ocho piezas de ligas inspiradas en los colores que ha usado el futbolista durante toda su trayectoria profesional.

Este paquete está a la venta a través del sitio web de la empresa por un precio de 28 euros, que son aproximadamente 560 pesos mexicanos; es decir, cada liga tiene un valor de unos 70 pesos mexicanos.

¿Por qué se hicieron virales las ligas de cabello de Erling Haaland?

Un detalle que los internautas no pasaron por alto es pa perfecta coordinación de los colores de las ligas de Haaland con los uniformes que utilizaba su selección, lo que desató también una fiebre comercial que agotó el producto en todo el mundo.

Las ligas para cabello de Haaland se hicieron virales por coordinar con sus uniformes en el Mundial 2026|Facebook: Erling Haaland ﻿

El impacto de este accesorio hizo que las búsquedas globales sobre los famosos elásticos del "Androide" se dispararan después de verlo avanzar con Noruega a las fases eliminatorias de la justa mundialista.

La marca, que es de origen surcoreano y de distribución escandinava, a consolidado un imperio comercial gracias al chongo del rubio, que ahora se traduce en millones de dólares en facturación.

