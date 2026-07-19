Así puedes adaptar tu entrenamiento físico según las fases de tu ciclo menstrual

El entrenamiento según el ciclo menstrual es una de las estrategias de bienestar más efectivas para optimizar el rendimiento físico, evitar lesiones y respetar los ritmos hormonales naturales del cuerpo femenino.

Adaptar la intensidad del ejercicio a las fluctuaciones de estrógenos y progesterona no solo mejora los resultados deportivos, sino que también ayuda a regular los niveles de energía, reducir los dolores menstruales y combatir la fatiga crónica.

Para entrenar a favor de tus hormonas y no en su contra, es fundamental comprender que el cuerpo experimenta cambios metabólicos drásticos a lo largo del mes. Dividir tu mes deportivo en las cuatro etapas biológicas clave te permitirá saber exactamente cuándo exigirle el máximo esfuerzo a tus músculos.

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Así puedes adaptar tu entrenamiento físico según tu ciclo menstrual

Fase menstrual del día 1 al 5

Se recomiendan caminatas suaves, yoga, pilates o rutinas ligeras de movilidad. Esto porque durante el sangrado, los niveles de estrógeno y progesterona se encuentran en su punto más bajo, disminuyendo la energía física y la capacidad de resistencia aeróbica.

Los ejercicios que debes realizar en cada fase de tu ciclo menstrual|Pexels: Andrea Piacquadio

Fase folicular del día 6 al 12

Se recomiendan entrenamientos de fuerza pesados, rutinas de alta intensidad y sesiones de potencia. En esta fase del ciclo, el cuerpo asimila mucho mejor el esfuerzo muscular y utiliza los carbohidratos como fuente de energía eficiente.

Fase ovulatoria del día 13 al 16

Se pueden tomar entrenamientos realmente exigentes o ejercicios que requieran de mucha energía. Esto debido a que la ovulación marca el punto más alto de estrógeno y un breve pico de testosterona, brindándote la mayor fuerza física y resistencia de todo el ciclo.

Cada fase del ciclo menstrual es ideal para realizar ejercicios específicos|Pexels: Andrea Piacquadio

Fase lútea del día 17 al 28

Puedes realizar sesiones de cardio continuo y ejercicios de fuerza moderada. En este periodo, la progesterona es la hormona dominante: en la primera mitad de esta fase aún hay buena energía para el cardio, pero en los días previos a la menstruación aparece el síndrome premenstrual, que tiende a complicar el esfuerzo físico.

