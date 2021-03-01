Hace poco una mujer residente de Malasia, se hizo viral debido a que guardó billetes con monedas en una lata, pues esperaba tener una gran cantidad a futuro; sin embargo, las cosas no resultaron ya que estos se oxidaron, haciéndola perder todo.

Te puede interesar: Arrestaron a ‘Lord Banqueta’, hombre que golpeó a un adulto mayor en junio del año pasado. (VIDEO)

Tras esta situación, las imágenes del ahorro perdido fueron compartidas a través de la plataforma de Facebook. Lily Noorly Mohd Noor, es la amiga quien compartió las fotografías e informó que la mujer perdió alrededor de mil ringgit malayos, aproximadamente 5 mil 155 pesos mexicanos, mismos que estuvo ahorrando durante mucho tiempo.

De acuerdo con lo que mencionó la mujer, cuando su amiga necesitó usar sus ahorros, corrió a buscar su lata solo para darse cuenta de que sus billetes y monedas se habían oxidado. Además, en cuanto sacó el dinero, el papel comenzó a deshacerse en sus manos, mientras las monedas también resultaron degradadas.

Sin embargo, algunos internautas mostraron solidaridad mientras que le daban algunos consejos explicándole que los billetes y las monedas no deben mezclarse, ya que esto puede dar lugar a la oxidación. En tanto, otros le dieron esperanza pues afirman que el dinero oxidado puede cambiarse en el banco, siempre que el número de serie siga siendo visible.

Update 25 Feb 2021... TERIMA KASIH SEMUA YANG MEMBERI PANDANGAN DAN APA PERLU DIBUAT JIKA BERLAKU PERKARA MACAM NI...... Publicado por Lily Noorly Mohd Noor en Martes, 23 de febrero de 2021

De otra forma, un usuario mencionó que él había perdido su cartera cuando tenía 14 años, aunque lo que realmente importaba era la suma de dinero ya que contaba con una importante cantidad de efectivo, mil euros; 25 mil 182 pesos mexicanos.

Aunque los ciudadanos se apiadaron de él para realizar unas obras, y de esta forma recibió su billetera de vuelta por correo, con todos sus documentos y también con el efectivo más los intereses.

También te puede interesar: Lady Rayones pinta el vagón del Metro y busca golpear al usuario que grabó el suceso. (VIDEO)