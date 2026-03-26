Cómo aplicar blush si tienes cara redonda para afinarla

El blush aplicado en una cara redonda puede jugar a favor o en contra de conseguir un rostro más armonioso. Si el objetivo es disimular un poco la forma circular, entonces debe seguirse una técnica especial que afine las facciones.

Hoy te presentamos todos los consejos de expertos maquillistas para que luzcas natural y puedas unirte a la tendencia de rubores que destacan esta primavera de 2026.

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Así debes aplicar blush si tienes la cara redonda

Para conseguir afinar una cara redonda, la aplicación del rubor debe realizarse con el objetivo de crear ángulos y líneas verticales que rompan con la redondez del rostro.

Esto quiere decir que debemos evitar a toda costa poner blush de forma tradicional en las mejillas o manzanitas, pues esto solo conseguirá darnos más volumen. Los pasos correctos y recomendados por expertos son:

Ubicar el punto de inicio

Para saber en dónde no debes poner rubor, necesitarás colocar dos dedos de separación desde tu nariz hacia afuera. El color no debe cruzar esa línea, pues podría hacer que tu rostro se vea caído.

La forma correcta de aplicar blush en un rostro redondo|Pinterest

Traza la diagonal

Este paso consiste en aplicar producto desde la parte más alta del pómulo, cerca de la sien o del punto más alto de la oreja, y en dirección hacia la comisura de los labios, pero detenerse antes de llegar a la mejilla central.

Difuminar hacia arriba

Necesitarás de una brocha angular para barrer el color del blush hacia las sienes o hacia la línea del cabello, para generar el efecto "estiramiento".

Al aplicar blush en una cara redonda se deben evitar las manzanas|Made with Google AI

Detalles finales

No olvides mantener un margen de dos dedos respecto al final del ojo para que el color quede solo sobre el hueso del pómulo y no cambie las proporciones del rostro.

Puedes darle a tu look un acabado más profesional si aplicas primero un rubor en crema y posteriormente sellas con un tono similar de blush sobre el color que ya habías aplicado. Esto también dará más color y profundidad.

