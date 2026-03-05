Cómo conseguir un sun-kissed blush paso a paso

El sun-kissed blush o "rubor besado por el sol" es un efecto de maquillaje que se ha convertido en tendencia de maquillaje por su acabado natural que simula el bronceado que se obtiene en los días de playa.

Los tonos son ligeros y cálidos para simular los efectos del rayo del sol en la piel del rostro, se aleja de los contornos marcados y brinda un aspecto juvenil que permanecerá de moda durante toda esta temporada de primavera 2026.

Cómo conseguir un sun-kissed blus paso a paso

Lo primero que debemos hacer es trabajar en la preparación de la piel para conseguir ese look radiante y natural besado por el sol. Una crema hidratante que deje luminosidad ayudará como el primer acabado, ya que se recomienda evitar las bases mate o con demasiada cobertura.

La tendencia sun-kissed blush tiene un acabado natural|Pinterest: Whitney K Shepherd

Para el sun-kissed blush se recomienda usar productos líquidos o en crema, que dan un acabado más difuminado y natural. El tono adecuado dependerá de cada persona, pero generalmente se emplean colores cálidos, como el durazno, coral y terracota.

Posteriormente, se aplica el producto con la técnica de la W, que consiste en dibujar esta figura partiendo desde lo alto del pómulo y difuminando hacia el puente de la nariz para terminar en la parte superor de la otra mejilla.

El blush coral aporta luminosidad y estilo|Pinterest: Ava Fashion Beuty

Para que este maquillaje consiga su efecto natural, debe aplicarse un poco de producto en la barbilla, ya que es otra de las zonas en donde el sol besa a la piel.

Finalmente y para afinar detalles, puedes tomar una esponja húmeda y difuminar los bordes, esto hará que las líneas se vean más sutiles y el maquillaje más natural.

El sun-kissed blush es la tendencia que combina con pieles claras y morenas|Instagram: @ashleapenfold

Para una duración extra que resista las altas temperaturas, se recomiendan productos a prueba de agua, fijar con un bronceador ligero con brillos o un polvo muy fino. Una vez completado el paso puedes usar un gloss similar al color natural de tus labios y un poco de máscara de pestañas para completar el look.