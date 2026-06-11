¿Cómo aplicar el corrector en ojos maduros sin marcar líneas?

El corrector en ojos maduros debe ser aplicado sin marcar líneas de expresión ni resecar la zona, para ello los expertos del maquillaje profesional utilizan algunos trucos que evitan que la piel luzca acartonada.

El principal secreto está en minimizar la cantidad de producto que utilizamos, maximizar la hidratación previa y evitar polvos pesados que absorban la humedad natural de la piel.

Esto debido a que, conforme pasan los años, la piel del contorno de los ojos se vuelve más delgada, pierde colágeno y retiene menos agua, por lo que el exceso de maquillaje se cuartea de forma inevitable.

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Así debes aplicar corrector en ojos maduros para no marcar líneas de expresión

Preparación con un contorno de ojos hidratante

Debes aplicar corrector sobre la piel seca; garantiza que el producto se introduzca en las arrugas en menos de una hora. Debes aplicar un contorno de ojos que contenga ácido hialurónico, glicerina o ceramidas.

Deberás dejar que la piel absorba la crema por completo durante al menos 3 minutos para garantizar que no quede demasiado húmeda la zona; de lo contrario, puedes pasar un pañuelo desechable con un toque suave.

La forma correcta de aplicar corrector de ojos en pieles maduras|Pexels: Alena Darmel

Elige la fórmula y el tono correctos

No uses correctores mate pesados o en barra y de alta cobertura; es mejor optar por versiones líquidas hidratantes o con acabados satinados que aporten elasticidad a tu piel.

Usa un corrector del mismo tono de tu piel para corregir la ojera y uno medio punto más claro para iluminar la zona.

Así debes aplicar el corrector de ojos para no marcar las líneas de expresión|Pexels: RDNE Stock project

Menos producto

Debes aplicar la menor cantidad posible de producto y solo en el lugar en donde sea necesario. El error más común es aplicarlo en forma de triángulo grande debajo del ojo. Esto satura la zona donde se forman las líneas de expresión o patas de gallo.

Usa la técnica de los dos puntos, colocando un punto pequeño en el lagrimal y otro punto pequeño en la esquina externa del ojo. Al final, difumina con los dedos o con una esponja húmeda y sella con polvo translúcido ultrafino.

