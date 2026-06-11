El público decidió: Carmen tendrá Delantal Negro en MasterChef 24/7

El lunes de Pin del Chef fuimos testigos de una fuerte falta de respeto por parte de la Cocinera Carmen hacia la Chef Zahie, lo cuál no pudo ser pasado por alto, pues antes del fuego de la cocina, lo primero es el respeto y el buen trato hacia quienes día con día comparten su conocimiento con los participantes.

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Aunque posteriormente Carmen explicó que su reacción fue por un meme de internet, su respuesta de “no nos importa” no cayó nada bien dentro del universo de MasterChef 24/7, por lo que se tomó la decisión de poner una sanción extraordinaria sobre este tipo de conductas con el fin de que no se repitan.

Abren votaciones para poner Mandil Negro a Carmen

La sanción en seguida hizo ruido dentro del público, pues se abrieron votaciones para que el público de internet decidiera el futuro de la Cocinera y estos fueron contundentes al elegir que ella merece el Delantal Negro, lo que condicionaría su participación dentro de MasterChef 24/7.

Si bien, aún faltan varios días para la Gala de Eliminación, todo podría pasar en MasterChef 24/7 y el que tengas asegurado tu pase en este día podría jugarle fuerte a Carmen, pues ha sido testigo de lo que el público ve desde afuera, siendo que la narrativa estando en el programa puede ser distorsionada debido a la convivencia diaria.

¿Carmen saldrá de MasterChef 24/7?

Después de que se diera a conocer su castigo, la cocinera no lo tomó muy bien, e incluso comentó lo siguiente:

“Yo desde ayer les dije… si me hacen la gatada, neta no me voy a parar de mi cama”, expresó durante una conversación dejando claro que está dispuesta a llevar su postura hasta las últimas consecuencias.

Carmen, también habló de no tomar las clases y que no cocinaría más. “No me va a parar a las clases, no me va a parar a cocinar… y si no me cargan, no voy a salir de esta casa”, declaró. Incluso fue más allá al asegurar que no le importaría enfrentar las consecuencias frente a los chefs del reality: “Así venga el chef Edgar y me levante, a mí no me da vergüenza nada”.

