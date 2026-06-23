¿Cómo armar un fondo de armario cápsula con solo 10 prendas básicas?
Descubre cómo puedes armar un fondo de armario cápsula con pocas prendas básicas que puedes combinar para lucir espectacular en cualquier situación
El concepto del armario cápsula es una idea nacida en 1970 de la mano de la dueña de una famosa boutique de Londres, aunque fue popularizado por Donna Karan hasta mediados de los 80's.
La premisa es considerada revolucionaria, ya que reduce el volumen de ropa y al mismo tiempo multiplica las opciones de vestimenta. El verdadero enemigo del estilo no es la falta de ropa, sino la acumulación de prendas inconexas.
Armar una cápsula de solo 10 prendas permite seleccionar diseños pulidos, cortes limpios y una paleta de colores cohesiva, además de activar un efecto multiplicador donde cada elemento combina perfectamente con todos los demás.
Así armas un fondo de armario cápsula con solo 10 prendas
Para que un armario de 10 prendas funcione y te permita crear al menos 20 combinaciones diferentes para el día, la oficina o una cena, debes respetar la regla de la proporción áurea del vestido, que es la siguiente:
- 4 partes superiores: Busca cortes que tengan diferentes niveles de formalidad y texturas.
- 3 partes inferiores: Elige cortes clásicos que favorezcan tu silueta y funcionen con calzado plano o de tacón.
- 1 prenda entera o vestido: Que sirva de base única y que tenga la capacidad de transformarse visualmente.
- 2 prendas de abrigo o tercera capa: Los elementos clave para estructurar el cuerpo y cambiar el código de vestimenta del look.
La selección estratégica que optimiza la versatilidad, priorizando telas duraderas y neutras son:
- La camisa blanca de botones, con corte ligeramente estructurado u oversized.
- La camisa de algodón negra, de cuello redondo y calce recto.
- El top de punto o rayas marineras, que aporta textura visual.
- La blusa de seda o satín en tono neutro, que eleva el nivel del armario.
- Los jeans rectos de lavado oscuro, sin roturas ni desgastes.
- El pantalón de vestir sastrero, en color negro, marino o marengo.
- La falda midi satinada o corte A.
- El vestido negro de líneas simples y escote moderado.
- El blazer estructurado en tono neutro que contraste.
- La gabardina o zanja clásica en color camel o beige.