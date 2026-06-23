¿Cómo armar un fondo de armario cápsula con solo 10 prendas básicas?

El concepto del armario cápsula es una idea nacida en 1970 de la mano de la dueña de una famosa boutique de Londres, aunque fue popularizado por Donna Karan hasta mediados de los 80's.

La premisa es considerada revolucionaria, ya que reduce el volumen de ropa y al mismo tiempo multiplica las opciones de vestimenta. El verdadero enemigo del estilo no es la falta de ropa, sino la acumulación de prendas inconexas.

Armar una cápsula de solo 10 prendas permite seleccionar diseños pulidos, cortes limpios y una paleta de colores cohesiva, además de activar un efecto multiplicador donde cada elemento combina perfectamente con todos los demás.

Así armas un fondo de armario cápsula con solo 10 prendas

Para que un armario de 10 prendas funcione y te permita crear al menos 20 combinaciones diferentes para el día, la oficina o una cena, debes respetar la regla de la proporción áurea del vestido, que es la siguiente:

4 partes superiores : B usca cortes que tengan diferentes niveles de formalidad y texturas.

: usca cortes que tengan diferentes niveles de formalidad y texturas. 3 partes inferiores : Elige cortes clásicos que favorezcan tu silueta y funcionen con calzado plano o de tacón.

: Elige cortes clásicos que favorezcan tu silueta y funcionen con calzado plano o de tacón. 1 prenda entera o vestido : Que sirva de base única y que tenga la capacidad de transformarse visualmente.

: Que sirva de base única y que tenga la capacidad de transformarse visualmente. 2 prendas de abrigo o tercera capa: Los elementos clave para estructurar el cuerpo y cambiar el código de vestimenta del look.

Ideas de prendas básicas para un armario cápsula|Pinterest

La selección estratégica que optimiza la versatilidad, priorizando telas duraderas y neutras son:



La camisa blanca de botones, con corte ligeramente estructurado u oversized .

. La camisa de algodón negra, de cuello redondo y calce recto.

El top de punto o rayas marineras, que aporta textura visual.

Top de rayas marineras para el armario cápsula|Pinterest

La blusa de seda o satín en tono neutro, que eleva el nivel del armario.

Los jeans rectos de lavado oscuro, sin roturas ni desgastes.

El pantalón de vestir sastrero, en color negro, marino o marengo.

La falda midi satinada o corte A.

Falda midi o satinada corte A para armario cápsula|Pinterest