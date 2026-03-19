5 trucos sencillos para poder reordenar tu armario

Mantener el armario ordenado puede ser todo un desafío, pero el cambio de temporada puede ser un gran aliado a la hora de volver a organizarlos. Es por esto quete vamos a contar algunos trucos para que puedas mantener el orden.

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Es importante que tengas ordenada tu ropa, zapatos y todos aquellos elementos que se encuentren destinados al armario. Con estos trucos evitarás los malos olores y la humedad. Así también se alargará la vida de tus prendas.

¿Cómo reordenar los armarios?

Vacía totalmente el armario

Lo primero que tienes que hacer es vaciarlo completamente. Es la única manera de limpiar bien el armario por dentro, quitarle el polvo y la suciedad acumulada. También deberías revisar tus prendas y fijarte cuáles seguirás usando. De esta manera ya puedes comenzar a ordenar con el espacio adecuado. Te recomendamos que coloques bolsitas de hierbas aromáticas como la lavanda para perfumarlo o también jabones aromatizadores.

Clasifica su contenido por categorías

El siguiente paso es doblar la ropa correctamente y dividirlas de acuerdo a las categorías. Las sábanas las puedes organizar según su tamaño, o si son bajeras, encimeras o fundas de almohada. En el caso de tus prendas, puedes ordenarlas según el tipo de prenda, la estación o por colores.

Una regla básica: “Si no lo usas, fuera”

Otro tips a tener en cuenta es que no acumules ropa que no usas. Verifica aquellas prendas que no utilizas y no las guardes nuevamente. Puedes donar o reciclar para no botarlas.

Tu armario se verá hermoso.|Pexels

Otra regla: “Uno entra, otro sale”

Esta regla consiste en intercambiar una entrada al armario por una salida, bien donando o vendiendo si todavía está en buen estado la prenda que sale, o llevándola al contenedor apropiado si ya lo ha dado todo. Es decir, si llevas a casa una nueva camiseta, saca otra del armario.

Hazte con organizadores

Por último, tienes que apoyarte de organizadores como cajas, perchas múltiples o plegables, zapateros extraíbles, ganchos con compartimentos para corbatas o pañuelos y otro tipo de espacios de almacenamiento que pueden resultar muy útiles.