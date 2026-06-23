Qué es el tempura y con qué ingredientes queda bien: los tips para una receta al estilo MasterChef 24/7

Los cocineros de MasterChef 24/7 ya están dándose cuenta de la importancia de subir de nivel con sus preparaciones y la Chef Isabel Carvajal les enseñó una nueva técnica para darle un giro a los platillos fritos. Se trata del tempura, que sirve para servir diferentes tipos de proteínas y vegetales con un toque crujiente que queda espectacular para una comida deliciosa.

De acuerdo con la definición de Japan Guide, el tempura es un tipo de fritura que consiste en rebozar los alimentos y se prepara con una masa líquida que lleva harina de trigo, huevo y agua gasificada fría. En este proceso la temperatura del aceite y el tiempo de cocción son indispensables, pues lo ideal es que la masa quede bien crocante por fuera, pero que al morderse sea suave y jugoso.

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Generalmente, el tempura se utiliza con mariscos, pescados y verduras, pues son fusiones que combinan de forma ideal en el paladar. Dependiendo del platillo, puede ser una guarnición, un acompañamiento o hasta un platillo principal, ya que tiene la capacidad de adaptarse a las preparaciones con las que se acompaña.

Los mariscos y el pescado quedan muy bien con el tempura|Canva

En cuanto a su origen, un artículo de Japonpedia explica que si bien en los últimos años se ha adoptado como parte fundamental de la gastronomía asiática, en realidad esta técnica de fritura proviene del continente europeo. Algunas versiones apuntan a la posibilidad de que se popularizara en pueblos de España donde es muy común el pescado frito y poco a poco fue diversificándose.

¿Cómo preparar tempura?

Para hacer un rico platillo con tempura igual al que prepararon los cocineros de MasterChef 24/7 para competir en el reto por el Pin, necesitas:



120 gramos de harina de trigo

1 yema de huevo

300 mililitros de agua mineral fría



El aceite para freír el tempura debe estar muy caliente|Canva

El procedimiento es muy sencillo, ya que simplemente hay que mezclar los ingredientes, cuidando en todo momento que la masa quede con consistencia líquida y no espesa como con el rebozado tradicional. El aceite tiene que estar muy caliente y se deja de 1 a 3 minutos, dependiendo del tamaño de cada pieza; el tiempo puede ser mayor para proteínas en cortes gruesos.