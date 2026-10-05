Cómo arreglar la abolladura de un auto sin gastar: 3 ideas que funcionan, según mecánicos

¿Te dieron un golpe y la carrocería de tu auto se abolló? ¡No gastes una fortuna! Tú mismo puedes sacar la abolladura del vehículo gracias a diversos hacks que circulan en internet, avalados por mecánicos y expertos en el tema. A continuación, te compartimos 3 ideas fáciles y sencillas de aplicar que sí funcionan.

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¿Cómo arreglar una abolladura de auto sin gastar una fortuna? 3 hacks avalados por mecánicos

El metal puede convertirse en un material elástico si sabes cómo tratarlo. Aquí te dejamos tres métodos infalibles para arreglar la abolladura de un auto desde la comodidad de tu casa y, lo mejor de todo, sin gastar una fortuna. ¡Toma nota!



Agua hirviendo con agua helada: Este es uno de los hacks más virales y funcionales. De acuerdo con expertos de Albert Lacosta Taller, este método es perfecto para abolladuras grandes y suaves. El truco está en hervir agua y preparar un balde de agua helada en paralelo. Lo primero que hay que hacer es verter el agua caliente lentamente sobre la superficie del golpe. Inmediatamente, vierte el agua helada. Esto provocará un choque térmico que ablandará el material y hará que se contraiga bruscamente, regresando a su forma habitual en cuestión de segundos.

Con ayuda de un destapacaños: Por lo regular, basta con la mezcla de agua hirviendo y agua helada para sacar el golpe. No obstante, hay ocasiones en las que el golpe es más profundo o duro y puede presentar problemas para salir con facilidad. Si este es el caso, apóyate de un destapacaños. Una vez que hayas vertido ambos recipientes con agua, coloca el destapacaños al centro de la abolladura y tira con firmeza hacia afuera.

Con silicón y botones: Apóyate de una pistola de silicón caliente, botones y un palo grueso de madera para crear una especie de puñeta casera. Pega el botón al palo de madera. Posteriormente, coloca silicón caliente al centro del golpe. De manera inmediata, pon la puñeta casera al centro de la abolladura y déjala secar. Pasados un par de minutos, tira con firmeza, hacia afuera. Aquí un claro ejemplo:



Recuerda que estos métodos se recomiendan siempre y cuando la pintura no esté cuarteada, de lo contrario, podrías arruinar el acabado de tu carrocería.