4 ingredientes caseros que sirven como hidratante natural para la piel seca: te la dejarán de bebé

La resequedad de la piel es un problema al que muchas personas se enfrentan y puede deberse a diferentes factores, como las temperaturas extremas o la falta de ciertos nutrientes en el organismo. Cuando no son casos extremos o dermatológicamente diagnosticados, es posible disminuir la apariencia áspera y opaca utilizando remedios caseros que son muy amigables y funcionan como hidratante natural.

1. Aloe vera para la resequedad

El aloe vera es conocido por todas sus propiedades para la piel y es por esto que resulta un buen aliado con los problemas de resequedad. De acuerdo con información de National Center for Biotechnology Information, este ingrediente contiene vitaminas, enzimas y aminoácidos que favorecen la hidratación de la piel.

Dependiendo del área a tratar, puedes aplicar el aloe vera en presentación de gel para uso cosmético o apostar por una crema que lo tenga entre sus principales compuestos.

El gel de aloe vera es un hidratante natural muy eficaz|Canva

2. Miel de abeja natural como humectante natural

Además de que funciona muy bien en mascarillas capilares para el pelo maltratado y sin movimiento , la miel de abeja es buenísima para utilizarse como hidratante natural para la piel. Un artículo de Healthline explica que este producto es especialmente eficaz cuando la dermis muestra signos de "descamación" provocada por la sequedad.

Adicionalmente, exfolia, quita la piel muerta y mejora la textura al instante. Eso sí, no lo uses de forma directa en el rostro porque puede resultar muy invasivo; mejor combina con mascarillas.

3. Aceite de oliva para hidratar la piel

Otro ingrediente que es muy conocido en los remedios de belleza caseros que no fallan, es el aceite de oliva, que igualmente tiene efectos positivos en la piel seca. La manera en la que esta fórmula actúa, es reteniendo la humedad, ya que tal como explica Cleveland Clinic, hidrata a profundidad y crea una especie de capa que lo mantiene vigente.

No apliques directamente en la cara para no alterar la producción del sebo de la cara.

4. Manteca de karité para revitalizar la dermis

Este producto es popular por su alto contenido en ácidos grasos buenos y vitaminas que revitalizan la dermis deshidratada. Una investigación de American Academy of Dermatology (AAD, por sus siglas en inglés) explica que la manteca de karité, además de dotar de hidratación a la piel, regenera la barrera cutánea y alivia la sensación "quebradiza" que suele presentarse en extremidades y labios.

La manteca de karité ayuda a regenerar la barrera cutánea|Canva

Antes de probar estos remedios caseros para la piel seca, lo único que debe considerarse es no tener ninguna alergia o factor de riesgo, como pueden serlo padecimientos como la rosácea, la dermatitis o el acné, ya que en estos casos se necesita obligatoriamente de visitar a un especialista. Asimismo, en caso de notar cualquier reacción adversa o molestia con algún hidratante natural, lo mejor es suspender su uso.