Cómo cobrar dinero desde el iPhone con Tap to Pay: el paso a paso que tienes que conocer
Esta nueva función podría ayudarte con tu emprendimiento; mira cómo puedes usarlo desde hoy
Apple confirmó que ahora se podrán hacer cobros de dinero desde el iPhone con Tap to Pay. Esta función estará disponible en los modelos más recientes del smartphone y, poco a poco, tendrá mayor cobertura. Si estás pensando en usarla y no sabes cómo, aquí te explicamos el paso a paso.
Según el anuncio de la compañía, Tap to Pay funciona como una terminal bancaria que permite recibir pagos sin contacto de forma fácil y segura, sin necesidad de dispositivos adicionales.
Por el momento, solo se pueden hacer cobros a través de cuatro plataformas compatibles, aunque con el tiempo se espera que más se sumen al proyecto. Esto la convierte en una opción ideal para pequeños negocios que buscan ofrecer pagos digitales además del efectivo y no perder clientes.
Cómo activar Tap to Pay en iPhone y comenzar a cobrarPara activar esta función, solo necesitas descargar una app compatible de cobro, como Adyen, Clip, Mercado Pago o Visa (Visa Acceptance Platform).
Una vez que crees tu cuenta en la plataforma elegida, podrás empezar a recibir pagos ingresando el monto a cobrar. Para completar la transacción, el cliente solo debe acercar su tarjeta, billetera digital o un dispositivo como el Apple Watch al iPhone.
En algunos casos, también existe la opción de ofrecer pagos a meses como beneficio adicional para tus clientes.
¿Cuáles iPhone podrán usar Tap to Pay en México?
Los modelos compatibles con Tap to Pay en México van desde el iPhone XS en adelante. La ventaja es que no necesitas un dispositivo extra como terminal para hacer cobros, permitiendo una mayor movilidad y activación rápida para tu negocio.
Cuánto cobra Tap to Pay en iPhone por usarlo
El cobro de comisión por usar Tap to Pay no lo hace Apple, sino el proveedor que elijas para procesar el pago. Es decir, la comisión varía según la compañía que uses, por lo que es recomendable comparar opciones antes de elegir una plataforma.
¿Es seguro usar Tap to Pay en iPhone?
Tap to Pay es segura porque utiliza tecnología NFC y sistemas de cifrado para proteger la información de cada transacción. Apple no almacena los datos de las tarjetas en el dispositivo, lo que reduce el riesgo de fraude. Además, los pagos se procesan a través de plataformas certificadas que cumplen con estándares bancarios internacionales.