Claves para limpiar y mantener tus mosquiteros como nuevos

La higiene de nuestro hogar es tan importante como la de nuestro cuerpo. Además, los procesos de limpieza dentro y fuera de nuestra casa sirven para su mantenimiento, detectar averías y poder solucionarlas a tiempo.

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Al respecto, uno de los temas de higiene que no debe descuidarse es el de los mosquiteros de nuestras ventanas que, según especialistas debe realizarse como mínimo un par de veces al año. El objetivo es prevenir que el polvo y la humedad se acumulen y generen moho o gérmenes que afecten la calidad del aire que se respira dentro del hogar.

Paso a paso para limpiar tus mosquiteros

Tras lo señalado, llevar a cabo una limpieza periódica de los mosquiteros ayudará a que cumplan con su función por muchos más años. Sin embargo, resulta importante saber cómo higienizarlos para no alterar los materiales que los componen y que el proceso sea positivo como el que se detalla a continuación.

Lo primero que se debe hacer es retirar las mallas de los marcos o rieles y apoyarlas en una superficie plana y limpia al aire libre. Tras limpiar la estructura de la ventana y sus guías, hay que proceder con una aspiradora manual, un cepillo suave de cerdas de nailon o una franela de microfibra a retirar el polvo acumulado, las pelusas y los restos de insectos antes de aplicar agua.

El próximo paso es preparar una mezcla de agua tibia con detergente líquido para platos. Esta debe ser frotada suavemente en ambos lados del mosquitero con una esponja o cepillo suave. Si se puede emplear una manguera, se aconseja aclarar la malla con un chorro suave de agua y así poder además retirar todo el detergente.

Mantenimiento de los mosquiteros

Estos primeros pasos son los más importantes para que nuestros mosquiteros queden limpios y libres de cualquier suciedad que pueda perjudicar su funcionamiento, acortar su vida útil o alterar el aire que se respira dentro del hogar. Sin embargo, los especialistas precisan que no debe descuidarse el secado, que puede ser al aire libre o con un paño de microfibra, ya que evita que se pegue nuevo polvo o partículas indeseadas.

Finalmente, se recomienda que durante los meses de frío o cuando no se utilizan procedamos a retirar los mosquiteros y a almacenarlos horizontalmente en un espacio seco y fresco. De esta manera, evitaremos un desgaste innecesario.