Cómo eliminar las bacterias de las botellas de agua durante el verano

Cada vez son más las personas que utilizan botellas reutilizables para beber agua o preparar otras infusiones, y que son fáciles de trasladar y llevar a la oficina, al gimnasio, mientras hacemos corremos, entre otros. Pero, durante el verano y ante las altas temperaturas, es muy común que se acumulen bacterias en su interior, que puede ser perjudicial para la salud, pero eso no debe ser un problema, teniendo en cuenta que se pueden eliminar fácilmente con un ingrediente de cocina y este truco efectivo.

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Lo que tienen de bueno estos recipientes es que se pueden usar las veces que queramos, los podemos llenar con el líquido que más nos guste. Por lo general, se llenan estas botellas con agua y que podremos transportar a todos lados y sin tener que gastar dinero en los recipientes de plástico. Además, logra mantener la temperatura del líquido, algo fundamental durante estos meses de verano. Se puede llevar al trabajo, al colegio, la universidad e incluso al gimnasio.

Por qué hay que lavar las botellas con frecuencia

Sin embargo, más allá de las ventajas que puede llegar a tener esta botella reutilizable, enfrenta a algunos problemas y es que de acuerdo a un informe difundido por la empresa estadounidense WaterFilterGuru, comprobó que estos recipientes pueden llegar a albergar hasta 40 mil veces más bacterias que la tapa de un inodoro si no se lava con frecuencia. Pero, hay una solución efectiva para eliminar estos gérmenes con un truco casero.

El truco para eliminr bacterias de las botellas de agua

De acuerdo a lo que compartieron algunos expertos, la mejor forma de eliminar las bacterias, residuos y malos olores de la botella de agua reutilizable es usando el percabonato de sodio, que es un compuesto utilizado para la limpieza de envases y que será altamente efectivo. El procedimiento será más sencillo de lo que imaginabas y que deberás repetir con frecuencia. Gracias a este truco podrás remover la suciedad acumulada, como así también la presencia de microorganismos.

@renovandoconideas El percarbonato de sodio es biodegradable y no es tóxico, por eso es usado en la industria cervecera y vinícola para la limpieza y desinfección de las botellas. El percarbonato lo consigues en mi tienda quimicosparaelhogar.com ♬ sonido original - Diego | Renovando con Ideas

Cómo aplicar este ingrediente