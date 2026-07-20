Cómo decorar con plantas de interior: 3 ideas rápidas para acomodarlas en la casa y que se vean hermosas

Cuando se trata de decorar la casa , las plantas de interior son una de las opciones más sencillas y económicas para transformar cualquier espacio. Además de aportar color y frescura, ayudan a crear ambientes acogedores que hacen que las habitaciones se vean más vivas sin necesidad de realizar grandes cambios o gastar demasiado dinero.

Por qué decorar con plantas de interior es buena idea: ventajas

D ecorar con plantas de interior puede aportar bienestar visual y ayudar a crear espacios más agradables dentro del hogar. Por eso, según El Mueble, cada vez más personas buscan ideas para acomodarlas en la sala, la cocina o las recámaras de una forma práctica y decorativa. Algunos trucos son:

Agrupar varias plantas de interior en diferentes alturas es uno de los trucos más efectivos para embellecer cualquier rincón de la casa. Coloca macetas de distintos tamaños en una esquina iluminada para crear un pequeño jardín interior que aporte profundidad y atractivo visual.

Coloca macetas de distintos tamaños en una esquina iluminada para crear un pequeño jardín interior que aporte profundidad y atractivo visual. Las plantas colgantes son perfectas para decorar espacios pequeños sin ocupar superficie en el piso. Colocarlas sobre repisas o estantes permite que las hojas caigan de forma natural, añadiendo movimiento y un toque fresco a la decoración.

Colocarlas sobre repisas o estantes permite que las hojas caigan de forma natural, añadiendo movimiento y un toque fresco a la decoración. Las macetas decorativas y las canastas de fibras naturales ayudan a realzar la belleza de las plantas de interior. Según propuestas de decoración compartidas por Elle Decor, combinar diferentes tamaños, formas y texturas crea un efecto visual elegante y moderno que se adapta a casi cualquier estilo de hogar.

5 plantas de interior que son fáciles de cuidar, se ven hermosas en casa y dónde ponerlas

La sansevieria es una de las plantas de interior más resistentes, elegantes y fáciles de cuidar. Se adapta perfectamente a salas, recibidores y oficinas con buena iluminación indirecta. El pothos destaca por su rápido crecimiento y sus hojas colgantes, ideales para decorar con estilo. Queda perfecto en repisas altas, libreros o macetas suspendidas cerca de una ventana.

Plantas de interior para decorar.|(ESPECIAL/GEMINI) La planta ZZ es una excelente opción para quienes buscan una planta de interior bonita y de bajo mantenimiento. Puede colocarse en esquinas luminosas de la sala o en pasillos donde aporte un toque de color. El espatifilo combina flores blancas elegantes con un aspecto sofisticado que realza cualquier habitación. Se ve especialmente bien en mesas auxiliares, recibidores o junto a ventanas con luz filtrada. La monstera es una de las plantas favoritas para decorar interiores modernos gracias a sus grandes hojas tropicales. Luce espectacular en salas amplias, junto a sillones o acompañando muebles de madera.

Cuáles plantas de interior no se ven bien en casa

Algunas plantas tienen dificultades para adaptarse a espacios interiores con poca ventilación, escasa luz natural o cambios constantes de temperatura, según el portal Facilísimo. Por ello, es importante elegir especies adecuadas para las condiciones de cada habitación.

Un rosal es una planta de sol, no para interior.|(ESPECIAL/CANVA)