5 plantas de interior que iluminan las habitaciones oscuras y quitan años a tu casa
Si los cuartos de tu casa no tienen tanta luz, puedes transformar el ambiente con las plantas ideales para estar en el interior y embellecen al instante.
Tener naturaleza en el hogar no solamente sirve para la decoración, sino que las plantas también se pueden usar como aliados para transformar la iluminación de forma sutil. Esto es especialmente útil en recámaras oscuras en las que no basta poner macetas que solo se ven bonitas y lo mejor es confiar en las especies que son aptas para el interior y hacen que el espacio se sienta lleno de energía sin quedar saturado.
¿Qué plantas sirven para la luz de una recámara? Las 5 especies que son aptas para interior y se ven bonitas
Lirio de la paz. Además de su hermosa apariencia, el lirio de la paz es una excelente alternativa para mejorar la iluminación de un cuarto. Todo gracias a que sus hojas blancas y el verde vibrante de sus hojas ayudan a crear un contraste sumamente favorecedor. Por si fuera poco, un artículo del portal especializado Kyary Co., sus cuidados son relativamente sencillos y le da un toque de elegancia a cualquier lugar para que no se vea anticuado.
- Helecho de Boston. Si eres más de helechos y te encantan las plantas de interior que parecen pequeños arbustos, entonces el helecho de Bostón podría ser la solución definitiva a los cuartos con poca luz. Esto porque cuenta con un follaje abundante que tiene movimiento natural y hace que las luces de todo tipo circulen mejor, por lo que ponerlos junto a las ventajas es lo ideal.
Potus. La planta de pothus es una de las especies de interior más famosas porque tiene numerosas cualidades, que van desde ser resistente a casi cualquier ambiente, hasta su capacidad para aportarle luz a las habitaciones, según datos de Lively Root. Este efecto tan favorecedor que quita años y queda moderno, se debe a que el potus tiene hojas verdes con ligeras manchas amarillas, que son las responsables de contrastar la iluminación y quedan muy bien en macetas colgantes.
- Zamioculca o ZZ. Una de las mayores ventajas de las plantas de interior es que se adaptan a distintos climas y lucen hermosas los 365 días del año. Es el caso de la zamioculca, conocida también como ZZ, que al tener un brillo tan intenso en las hojas, hacen que la iluminación natural y/o artificial se refleje para que los espacios ya no estén tan oscuros.
Aglaonema. Si lo que quieres es que tus habitaciones se vean llenas de vida, con mucha luz y color, la aglaonema se volverá tu planta de interior favorita. De acuerdo con información de Yihegarde, el atractivo principal de esta especie está en sus tonos rosados combinados con verde y amarillo, que proyectan la luz y quitan la sensación de opacidad que hay en algunas habitaciones, lo que a su vez hace que todos los rincones se vean como nuevos.