5 plantas de interior que iluminan las habitaciones oscuras y quitan años a tu casa

Tener naturaleza en el hogar no solamente sirve para la decoración, sino que las plantas también se pueden usar como aliados para transformar la iluminación de forma sutil. Esto es especialmente útil en recámaras oscuras en las que no basta poner macetas que solo se ven bonitas y lo mejor es confiar en las especies que son aptas para el interior y hacen que el espacio se sienta lleno de energía sin quedar saturado.

¿Qué plantas sirven para la luz de una recámara? Las 5 especies que son aptas para interior y se ven bonitas