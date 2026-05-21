¿Cómo dejar de tener los labios resecos? 3 hábitos que debes evitar

Tener los labios resecos no solo es una cuestión de estética; se trata de una señal de que la barrera cutánea de esta zona no tiene glándulas sebáceas ni sudoríparas, por lo que constantemente puede estar comprometida.

A diferencia del resto de la piel de nuestra cara, los labios se deshidratan hasta 10 veces más rápido debido a su delgadez.

Los expertos aconsejan que, para recuperar la suavidad, el secreto no es solo utilizar bálsamo labial, sino también dejar de agredir la zona con gestos inconscientes.

Los hábitos que debes evitar para no tener labios resecos

Lamerse los labios constantemente

La saliva contiene enzimas digestivas, como la amilasa, que desgastan la delicada piel de los labios. Además, cuando la saliva se evapora, arrastra consigo la humedad natural de los labios, dejándolos más secos que antes.

La vaselina pura ayuda a hidratar los labios resecos|Pexels: www.kaboompics.com

Arrancar los pellejitos o escamas

Al tirar de la piel seca, estás rompiendo también tejido sano y retrasas el proceso de regeneración. Esto crea grietas profundas, heridas y posibles infecciones que impiden que el labio sane correctamente.

Usar bálsamo con mentol, alcanfor o fragancias

Muchos protectores de labios populares dan una sensación de frescura, pero estos ingredientes son irritantes y pueden causar inflamación y un ciclo de adicción de la piel, en donde los labios comienzan a resecarse más para que sigas aplicando el producto.

Los hábitos que debes evitar si tienes los labios resecos|Pexels: Alena Darmel

Para proteger a tus labios de la resequedad, los dermatólogos recomiendan utilizar ingredientes oclusivos, como la manteca de karité, la vaselina pura o la lanolina. Estos no solo hidratarán, sino que también crearán una barrera física que impide que la humedad se escape.

Es importante también evitar respirar por la boca, ya que el flujo constante causa labios resecos. Puedes utilizar un humidificador en tu habitación si cuando despiertas notas que tienes la boca seca.

Finalmente, no olvides la hidratación interna, ya que muchas veces los labios no se resecan por falta de productos como el bálsamo; más bien es una respuesta a la deshidratación del cuerpo, así que bebe suficiente agua.

