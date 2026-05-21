Nunca rompas tu ayuno intermitente con pan o café; estos son los riesgos

Aunque en internet se pueden encontrar diversas herramientas de salud o recomendaciones que ayudan a ciertos tratamientos, siempre existe un gran riesgo de no acudir a la ayuda profesional correspondiente. Por ello, los expertos advierten de la práctica del ayuno intermitente y algunos detalles que pueden enfermarte seriamente. Presta atención a las recomendaciones.

¿Por qué es malo interrumpir el ayuno intermitente con pan y café?

Esta práctica se ha popularizado en espacios como redes sociales, sin embargo no se trata de una dieta sino de un patrón de alimentación que NO TODOS pueden llevar a cabo. El gastroenterólogo Rubén Hernández Flores advirtió de la relevancia de acudir al ayuno intermitente con la guía y consejo de los médicos expertos.

Pero en lo referente al momento en el que se rompe el ayuno, hizo un atento llamado a no hacerlo con pan o café. La respuesta a esta advertencia es que estos alimentos podrían producir picos de insulina. Ante eso, concretó su serie de consejos, los cuales son una buena hidratación, dormir al menos 7 u 8 horas diarias y la realización de 20 o 30 minutos de ejercicio al día. Esto en relación a la salud digestiva, esencial en las personas que practican esta forma de comer.

Además, compartió los alimentos que son mejor opción para el momento de romper el ayuno intermitente. "El ayuno se rompe obviamente con el agua y obviamente que si quieres proteína puedes comer unos huevos, un poco de verdura", fueron las palabras del médico para un medio de circulación nacional.

¿Qué es el ayuno intermitente y para qué sirve?

El propio doctor Hernández aclaró que el ayuno intermitente es un patrón alimenticio que consiste en periodos de no ingesta de comida. Existe el de 16 horas de ayuno y 8 de alimentación u otros como el de 5-2… el cual no permite carbohidratos.

Pero el experto sí lanzó una advertencia para quienes buscan esta forma de alimentarse: "Quien lo pueda hacer, pues obviamente las personas que no son diabéticas, diabetes tipo uno, que no tengas gastritis, colitis, el colon inflamado, que no tengas enfermedad renal, enfermedad del hígado, ya que ¡híjole!, los tumban prácticamente".