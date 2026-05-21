Los signos que estarían castigados de salud por el universo del 22 al 25 de mayo

A partir del viernes 22 y hasta el domingo 25 de mayo de 2026, varios signos del zodiaco enfrentarán una serie de retos que pondrán a prueba su estado de salud, con alertas relacionadas con el estrés, el sistema digestivo, la presión arterial y el desgaste emocional. Según los horóscopos de Mhoni Vidente , hay predicciones que señalan cuidados especiales para nueve signos zodiacales.

1. ARIES (El universo pone a prueba su salud digestiva)

Aries podría enfrentar molestias como gastritis, inflamación o úlceras derivadas del estrés y las tensiones sentimentales. La recomendación astral es evitar discusiones, mejorar la alimentación y descansar más. En el plano sentimental , será una etapa de reflexión para no tomar decisiones impulsivas que compliquen las relaciones amorosas. En el trabajo se visualizan oportunidades favorables y nuevos comienzos.

2. GÉMINIS (Uno de los signos más afectados energéticamente esta semana)

La carga laboral y las múltiples responsabilidades podrían afectar su bienestar físico y emocional. Mhoni advierte problemas relacionados con el sistema cardiovascular y digestivo, además de agotamiento mental. Será importante poner límites, descansar y evitar absorber problemas ajenos para conservar la estabilidad emocional.

3. CÁNCER (El clima y los cambios de temperatura serán su punto vulnerable)

Las vías respiratorias, garganta y pulmones podrían resentirse durante estos días. Existe riesgo de gripes, alergias o infecciones leves si no se cuidan adecuadamente. A pesar de ello, será una semana positiva para viajes, aprendizaje y crecimiento espiritual.

4. LEO (La salud cardiovascular entra en alerta)

Leo deberá prestar especial atención a la presión arterial, el colesterol y los hábitos alimenticios. El estrés financiero o laboral podría afectar su equilibrio físico y emocional. Los astros recomiendan evitar excesos, cuidar la alimentación y no involucrarse en conflictos económicos innecesarios.

5. VIRGO (El desgaste emocional será el verdadero castigo astral)

Virgo podría experimentar ansiedad, insomnio y pensamientos negativos debido a cambios importantes en su entorno. La salud mental será prioridad absoluta durante estos días. Aunque vienen transformaciones positivas en temas laborales y proyectos personales, necesitará controlar el estrés para evitar el agotamiento emocional.

6. SAGITARIO (El sistema digestivo vuelve a ser un punto delicado)

La impulsividad y los excesos podrían provocar problemas estomacales o intestinales. Mhoni recomienda moderación en comidas y bebidas, además de mantener la calma ante situaciones tensas. En lo económico, la energía es positiva y podrían llegar pagos o ingresos inesperados.

7. Capricornio (El cansancio físico y mental podría pasar factura)

La presión arterial y el agotamiento aparecen como las principales advertencias para Capricornio. El exceso de trabajo y la falta de descanso serán sus principales enemigos. Aun así, los astros favorecen proyectos, negocios y viajes importantes durante el fin de semana.

8. ACUARIO (El estrés será su mayor enemigo durante estos días)

El sistema nervioso podría resentirse por preocupaciones acumuladas o cambios familiares importantes. Mhoni aconseja relajarse y evitar sobrecargarse emocionalmente para recuperar el equilibrio. Pese a ello, la estabilidad económica y el crecimiento personal estarán bien aspectados.

9. PISCIS (Las hormonas y el equilibrio físico necesitarán atención)

Piscis deberá enfocarse en hábitos saludables, descanso y alimentación para evitar desajustes hormonales o fatiga extrema. Será una semana positiva en lo profesional, pero el universo le pide mayor disciplina en el cuidado personal y emocional.

Aunque las predicciones de Mhoni Vident epueden encender las alarmas para algunos signos, sus visiones y consultar al Tarot carecen de evidencia científica, por lo que deben tomarse con cuidado. Lo mejor es analizar el cuerpo y, si es necesario, consultar a un especialista médico.