El delineado marrón de lápiz ganó popularidad porque aporta definición sin crear contraste excesivo sobre la piel. El tono café genera una profundidad más suave que el negro y ayudan a abrir visualmente la expresión, especialmente en acabados naturales. Así puedes usar el jabón o gel transparente para fijar tus cejas todo el día sin que queden tiesas.

De acuerdo con un artículo del portal Byrdie, los tonos oscuros intensos endurecen los rasgos faciales cuando el trazo resulta demasiado grueso. En cambio, los colores marrones permiten difuminar bordes con más facilidad y conservan un efecto menos artificial alrededor del párpado. Estos son los 5 tintes de pelo que iluminan el rostro y quitan años después de los 30.

Cómo delinear los ojos con lápiz café para una mirada más grande y natural: paso a paso|IA

Paso a paso de cómo delinear los ojos con lápiz café

Trabajar raíz superior: Este método crea sensación de mayor densidad sin cerrar visualmente la expresión. Se recomienda comenzar desde la mitad externa y avanzar poco a poco hacia el lagrimal.

Dirección e intensidad del trazo: Levantar ligeramente la línea exterior ayuda a crear efecto visual ascendente y evita apariencia caída alrededor del ojo. Mientras que la intensidad cambia el resultado final. Un ejemplo de ello son los trazos demasiado gruesos que reducen espacio visible en el párpado móvil. En cambio, las líneas finas mantienen amplitud y luz natural.

Difuminado estratégico: Difuminar hacia arriba crea una transición visual más ligera y evita líneas duras sobre párpados pequeños o maduros.

Mezcla perfecta: Se recomienda combinar tonos marrón chocolate con sombras beige o arena para reforzar luminosidad alrededor de la mirada. Esa mezcla ayuda a mantener profundidad sin saturar la zona ocular.

Lo que no debes hacer al delinear los ojos

Uno de los errores más comunes que se cometen al momento de maquillar consiste en delinear completamente la línea inferior con tonos oscuros, ya que esta técnica encierra visualmente la expresión y puede hacer que el ojo luzca más pequeño. Además, las fórmulas demasiado secas producen trazos irregulares y dificultan el difuminado natural sobre la piel del párpado.