Un truco que se utiliza en el mundo de la belleza es fijar las cejas con gel o jabón con el objetivo de transformar el rostro, realzar la mirada y aportar un toque de sofisticación. Es por ello que traemos para ti cómo usar estos productos para que queden fijas todo el día sin que queden tiesas. Estos son los 5 tintes de pelo que iluminan el rostro y quitan años después de los 30.

Uno de los trucos que puedes utilizar para conseguir unas cejas firmes es aplicar los productos cuando el cepillo retira parte de la consistencia antes de ponerlo en el rostro. Lo anterior, ya que la técnica distribuye el gel o jabón de manera uniforme, a fin de evitar acumulación de los vellos. Así puedes maquillar los labios finos para que se vean más lindos aunque sean pequeños.

Cómo usar el jabón o gel transparente para fijar tus cejas todo el día sin que queden tiesas|IA

Así debes aplicar el jabón y gel para cejas

Utilizar productos con fórmulas flexibles: Estos geles o cremas mantendrán tus cejas de manera natural. Los productos por los que puedes optar deben contener ingredientes como glicerina, pantenol y aloe vera; ayudan a conservar elasticidad durante varias horas porque reducen resequedad alrededor del arco.

Usar brochas tipo spoolie: Esta herramienta es la más recomendada para distribuir jabón o gel transparente. Estos cepillos separan el vello y ayudan a crear un acabado más uniforme porque eliminan el exceso de producto desde la primera pasada.

Combinaciones: Los expertos recomiendan combinar fórmulas transparentes con lápices ultrafinos en lugar de pomadas gruesas. Lo anterior debido a que los trazos delgados conservan textura natural y permiten que el fijador mantenga movilidad visual sin endurecer demasiado la forma de la ceja.

Cabe mencionar que el truco consiste en fijar primero la parte central y dejar el inicio de la ceja para el final, ya que esta técnica evita acumulación pesada cerca del entrecejo y mantiene una apariencia más ligera.